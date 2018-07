Lihtsustamaks jalakäijate liikumist remonditööde keerises olevas kesklinnas paigaldas Kuressaare Linnamajandus eile linna kunstmurukattest teerajad.

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et mõnda aega varem on olnud jutuks vaipade kasutamine, kuid see olnuks keeruline ja majanduslikult ebamõistlik. ”Praegu jäi Kärla kooli staadionilt järele kunstmuru, mida saime seal kasutada,” selgitas Tuisk.

Kunstmuru on kasutusel seni, kuni see plaatimisel ette jääb. Kesklinna seni uuendatud osa peaks saama tänavakivi pooleteise kuu jooksul, ütles Saarte Häälele kesklinna uuendamise objektijuht Leo Rahu Merko Infrast. Osaliselt juba plaadid saanud ehitustandril jätkuvad tööd täna. Eile tööd ei tehtud ja see pani kohe inimesi lehetoimetusse pöörduma, et kas on tööseisak? Rahu selgitas, et kivide paigaldajad tegid tööd laupäeval ja seetõttu oli neil eilne päev vaba. Küll on puhkus platsil kommunikatsioone paigaldaval ja aluspinda ette valmistaval Klotoidil, kuna nende töö on seniks tehtud. Taas saavad nad tegutsema hakata augusti alguses, kui välikohvikud suletakse. Seejärel liigutakse edasi Lossi tänava poole.

Fotol rullivad tehismuru maha Ormar Kuusk, Ivar Pirma ja Aivar Raamat.