Kuressaare raekoja eest leitud ajalooline nullpunkti kivi paigaldatakse keskväljaku uuendustööde käigus tagasi oma esialgsesse kohta. Lisaks kasutatakse osaliselt ära ka samast leitud sillutisekivid, mille puhul paljud pakkusid, et need võiks jääda oma kohale.



Vallaarhitekt Mark Grimitliht ütles, et nullkivi ümbritsetakse ajalooliste munakividega umbes kahe meetri ulatuses. ”Suuremate munakividega on märgitud ka ilmakaared,” rääkis ta, milline saab vaatepilt olema. Grimitlihti sõnul on tööjoonised koostamisel.