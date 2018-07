Orissaare triatlon peeti ideaalsetes tingimustes

12. korda Orissaares peetud triatloni parim saarlane oli Margus Liigsoo, kes ujus 300 meetrit, sõitis rattaga 15 km ja jooksis 4 km kokku ajaga 48.50,73.



Sõpruskonna omavahelisest mõõduvõtmisest välja kasvanud üritus toimus sel aastal korraldaja Andla Rüütli sõnul suisa ideaalsetes tingimustes. Vesi oli 25 kraadi soe ning ilm vahelduva pilvisusega. Orissaare spordiklubi korraldatud üritusel oli stardis 52 võistlejat.

Erinevate klasside esikohad läksid seekord küll mandrile. Meestest võitis Ragnar Lelle Jõulu suusaklubist, naistest Raileen Lelle samast klubist. Ajad olid vastavalt 44.01 ja 51.42. Kuni 16-aastastest noormeestest oli parim Mark-Markos Kehva Sparta klubist ajaga 48.35.

Parima saarlasena lõpetas meeste seas 7. kohaga Margus Liigsoo. Naistest oli saarlastest parim Kristiina Piipuu ajaga 59.46.

Andla Rüütli sõnul on Orissaare triatloni puhul väga oluline, et see oleks võimalikult kodune ja ka harrastajatele jõukohane. “Samas pakume kvaliteetset võistlust ka tipptasemel tegijatele,” ütles ta ja lisas, et näiteks tänaseks Eesti triatleetide tippseltskonda kuuluv Villu Vakra tegi oma esimese võistluse just Orissaares. “Hoiatame alati kõiki algajaid harrastajaid – võistlusel osalemine omal vastutusel, võib tekkida armastus triatloni vastu,” rääkis Rüütel. Orissaare võistlusel on välja kujunenud iga-aastased osalejad nii Saare- kui Hiiumaalt, kes Rüütli sõnul ka sel aastal stardis olid. Tema sõnul tuleb kindlasti ka 13. Orissaare triatlon aastal 2019.