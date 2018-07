Tuleval nädalavahetusel peetakse traditsiooniliselt avaveeujumisi üle Väikese väina ning ka Sõrves Kaunispel.



Muhust Orissaarde kulgev Väikese väina avaveeujumine toimub laupäeval juba veerandsajandat korda. Ligikaudu 2300 meetri pikkuse distantsi läbimine on ka Eesti avaveeujumise sarja üks etapp.

Pühapäeval toimub 11. korda avamereujumise võistlus Sõrves Kaunispel. See ujumispäev on omakorda jätk eelmisel päeval toimunud Väikese väina ujumisele. Võistlusel on seega kohal Baltimaade avamereujujate paremik. Sõrves on distantsiks 1 km edasijõudnutele ja 500 m rahvaujujatele. Lisaks lasteujumised.