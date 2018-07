Saaremaa ooperipäevade etendust ”Riskantne mäng” vaatamas käinud Sõnajalgade perekond saabus kohale isikliku kopteriga, mis maandati ooperitelgi läheduses Kuressaare linnuse vallil. Saaremaa muuseumi juht Rita Valge ütles, et kindlasti ei tohiks kopteriga sellise koha peale maanduda.

Kopteriga lennanud Oleg Sõnajalg ei näinud sinna maandumises midagi halba. Tema sõnul maandamiseks mingeid lube kuskil ei anta. Kui maaomanik lubab ja ohtu pole, siis pole ka probleemi. Sõnajala sõnul on nemad kasutanud praktikat, et maanduvad vastavalt reeglitele ning kui omanikule see ei meeldi, siis nad lahkuvad. Seekord küsiti Sõnajala sõnul pärast maandumist luba ooperipäevade korraldajatelt. Nendepoolne tingimus oli olnud, et pärast etendust ei tohi mootorit käivitada varem kui 30 minutit, millest Sõnajalad ka kinni pidasid. Sõnajalg ütles, et seda, kas ürituse korraldaja selle kuskil omakorda kooskõlastas, nad ei tea.

”Tegemist on Saaremaa Muuseumi sihtasutusele kuuluva territooriumiga, seega maandumisloa saamiseks tuleb kindlasti muuseumi poole pöörduda. Seda ei ole tehtud,” ütles Valge.

”Võtame teadmiseks, et ei tohi ja edaspidi sinna ei tule,” ütles Oleg Sõnajalg.

Etendus Sõnajalale meeldis. Tema sõnul on hämmastav, et pisikesel Saaremaal mängitakse nii võimsate teatrite etendusi.