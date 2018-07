Hildegard Truu 75: Kohtutäitur, notar, vallavanem, hobikunstnik

Täna 75 aastat tagasi Mustjala mail Alevi külas Lembri talus ilmale tulnud Hildegard Truu (pildil) on pidanud mitut ametit.

Nüüd, kus ta pensionieas saab tegelda sellega, mida hing ihaldab, rõõmustab juubilar, et on endas avastanud ka kunstnikuande. Tema tehtud maale on näituselgi eksponeeritud. Aastaid on aktiivse eluhoiakuga naine tantsinud naisrühmas Mustjala memmed. Ta ei pidanud paljuks sõita tantsuproovidele ka Kihelkonnale, kus tantsis Rukkilille rühmas. Näitemängus “Mustjala pulm” tegi ta samuti kaasa. Seda lavatükki mängiti koguni 20 aasta jooksul.

“Kõigepealt mind kutsuti rahvakohtusse tööle. Alguses olin istungite sekretär ja pärast kohtutäitur. Töötasin seal 10 aastat. Seejärel kutsuti mind notari ametisse. 26 aastat olin notariks,” räägib Hildegard.

Sellele tööle tagasi vaadates rõhutab juubilar, et halbu kliente polegi tal olnud. See ehk tegigi töö südamelähedaseks, kuigi Truu nendib, et viimased tööaastad notarina ei olnud kerged.

“Töömaht oli suur, erastamised ja muud asjad võtsid kogu aja. Aega ei jäänud ilukirjanduse lugemiseks ega teatris käimiseks. Pensionile jäänud, hakkasin maal toimetama, ka käsitööd tegema, tikkima ja heegeldama. Nüüd naudin oma tegemisi. Tunnen rõõmu sellest, mida ette võtan,” hindab Lembri talu perenaine oma tegemisi.

Hea sõnaga tuletab ta meelde rahvakohtunik Laine Laumetsa, heatahtlikku ja mõistlikku ülemust kohtumajast. Hildegard toonitab, et Laumets oli talle suureks eeskujuks.

12 aastat tagasi valiti Hildegard Mustjala vallavanemaks. 2006. aastal avati Saaremaa sadam ja samal aastal toimus sadamas ja selle lähistel Eesti mereväe paraad. Tollase valla ja vallavanema jaoks olid need suursündmused.

Perenaisena on Hildegard oma Lembri talus aastaid sellist ilu loonud, et see on võitnud nii vallasisese kui ka üleriigilise heakorrakonkursi.

“Kunagi oli see Anna kiriku pastoraadihoone. Selles majas tegutses ka kool. Minu vanaisa Eduard Lember oli siin kooliõpetaja ja hiljem ka Mustjala kooli esimene direktor,” annab Hildegard teada.

Hildegard on poja ema ja kolmele lapsele vanaema.

Tegusale mitmekülgsete huvidega juubilarile õnnesoovid ka Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt.