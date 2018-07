JUHTKIRI: Rannasanitarid

Vaatamata sellele, et teadlased on leiutanud ja välja töötanud üha uusi ja uusi materjale, mis on tugevamad, kergemad, vastupidavamad, püsib vana hea raud jätkuvalt hinnas. Ühe poolt hüljatud, teise poolt ihaldatud – nii on see iidne materjal jonnakalt jätkanud oma ringkäiku inimese loodud keskkonnas.



Saarte Häälgi on kirjutanud sellest, kuidas mitusada aastat tagasi saarlased agaralt rauapüügiga tegelesid. Tõsi, noil aegadel kippus see enamasti küll vraki- ja rannaröövina välja kukkuma. Ja kuigi karistused olid vahelejääjatele valjud, oli ahvatlus suur.

Hilisematel aegadel, ennekõike pärast ilmasõdu, on raudlaevade vrakke randadest ja sadamatest koristatud juba organiseeritud korras. Viimase paarikümne aasta suurimaid ettevõtmisi on olnud kaubalaeva Volare vraki veepealse osa mahalõikamine. See, mis allapoole veepiiri jääb, ilmselt vanarauaplatsidele ei jõuagi. Kui, siis ehk pärast Ariste lahe ärakuivamist.

Aga teiste väiksemate laevakorjuste uuesti rauaringlusse saatmine on igati tänuväärt ettevõtmine. Keskkond puhtam ja silmale kenam vaadata ka.