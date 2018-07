Lasteaia tänavale kerkib Villa Meissner

Aastakümneid Kuressaare linnapildis silma häirinud kolemaja Lasteaia tänaval lõhutakse juba sügisel maha ja tuleva aasta maikuuks kerkib samale kohale koopiamajana korterelamu Villa Meissner.

Hoone omanik ja arendaja on OÜ Arens Ehitustööd, kes ostis 2211-ruutmeetrise Lasteaia 8 kinnistu ühes sellel asuva lagunenud hoonega eelmise aasta detsembris.

Detsembris inspekteeris maja viimati muinsuskaitse­amet, kes tõdes, et hoone seisund on avariiline, eriti tulemüüri osa, mis on naaberhoone poole kaldu. Põrandad ja vahelaed on läbi, hoonel putuk- ja mädanikkahjustusi ning tõenäoliselt tuleb suur hulk materjali välja vahetada. Kuna hoones on elanud asotsiaalid, on sees hulk detaile ka ära põletatud. Säilitamist väärib aga osa aknaid, sisetrepp, veranda, detailid fassaadil.

Eile esitas arendaja muinsuskaitsele eritingimused ja projekti, mille järgi sisuliselt ehitatakse uus koopiamaja. Kuressaares on koopiamaja varem kerkinud Raekoja 2 kinnistule.

Muinsuskaitseinspektor Keidi Saks ütles Saarte Häälele, et maja konstruktsioonid on halvas seisus ja seega on eeldada, et neid tõepoolest säilitada ei saa. Küll aga läheb projekti ja eritingimuste kooskõlastamisega, võimalik et täpsustamisega umbes kuu aega.

Arendajal on plaanis alustada ehitusega juba sügisel, et juba maikuus uhke hoone oma esimeste elanike kasutusse anda. Korterite müügiga tegelev maakler Anli Alliksoon-Juursoo firmast Kinlux Vara ütles, et pani kuulutused üles reedel ja praeguseks on tehtud juba üks suusõnaline broneering.

“Pole ka midagi imestada, sest asukoht sellel majal on tõesti erakordselt hea,” sõnas maakler.