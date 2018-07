Muhu noortekeskuse juhiks Liia Ots

Muhu noortekeskuse juhi juunis tühjaks jäänud kohale asub 1. septembrist praegu lapsehoolduspuhkusel viibiv Saaremaa valla lastekaitse spetsialist Liia Ots.



Konkurss uue juhataja leidmiseks jõudis lõpule eile, kui Muhu vallavalitsus uue juhataja pärast ärakuulamist ametisse kinnitas. “Noorsootöö on stressivabam kui lastekaitsetöö, “ ütles Liia Ots, kes Muhu valla palvel võttis noortekeskuses juhiohjad üle kohe pärast eelmise juhataja lahkumist.

Saaremaalt pärit, kuid viimased 11 aastat Muhus elanud Liia Ots ütles, et Muhu noortekeskus on väga hea võimekusega ja tehnilise baasiga. “Käes on see hetk, kui peab hakkama kõike seda hoolega kasutusele võtma, et asjad tolmu ei koguks,” ütles Ots. Esimene tema korraldatud üritus on Muhu esimene noortefestival, mis toimub 12. augustil.

Viimased kaks aastat Muhu noortekeskust juhtinud Marii Pregel lahkus ametist juunis.