Noor pere teeb oma roo samuti kõrteks

Pilliroost joogikõrte valmistamisega alustasid hiljuti ka vaid kolm kuud tagasi end Saaremaal püsivalt sisse seadnud elukaaslased Grete Riim ja Mihkel Tamm.

Grete naasis seejuures lihtsalt kodusaarele, Mihkel tuli kallimaga kaasa. Kui Grete on igapäevaselt tööl jahisadama restos Hafen, siis Mihkel töötab Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhina.

Pilliroost kõrte valmistamine on nende jaoks aga jäämäe tipp. “Meie märgatavalt suurem mure on tegelikult seotud inimeste tarbimisharjumustega ja sellega, mida ja kuidas nad oma elus kasutavad,” kõneles Mihkel Tamm. “Üleliigne pakendamine ja plastiku kasutamine on miski, mille alla võib uppuda.”

Lahendades kõrte probleemi on nad alustanud ühest otsast, kuid nad vaatavad enda sõnul oma tegevustes kaugemale. “Meie nägemus ei ole mitte, et kõrs on paha! – kuigi plastikust ongi paha, sest ta ei jõua tagasi algpunkti ja teda ei saa ümber töödelda –, kuid meie kõrred on tuusad, nad on taaskasutatavad, looduslikud ja näevad ägedad välja,” kõneles Mihkel.

Vajaliku materjali saavad nad omaenda kodu juurest ja seda jagub neil veel kümnete tuhandete kõrte valmistamiseks. “Meie protsess võrreldes konkurendiga on erinev,” usub Mihkel Tamm. “Oma üllatuseks kuulsime tõesti, et keegi teine veel soovib pilliroost joogikõrsi pakkuda, kuid nähes nende omasid meie #Pillirookõrs kõrval, saime aru, et keskendume erinevale asjale.”

Teise Saaremaa tootja kõrred on temale teadaolevalt peenemad ja erinevas pikkuses. “Meie kõrred on käsitsi korjatud, ükshaaval on kontrollitud kõrte tugevust ja seejärel on neid ükshaaval lõigatud vastavaks pikkuseks ning käiatud ka ääred, pandud peale põletustempel ja seejärel puhastatud nii seest kui väljast,” kirjeldas ta.

Esialgu nad oma tegevuses laienema hakkamas ei ole. Noored soovivad paika saada tööliini, kuid laienemine tuleb ühel hetkel kindlasti, sest uued tooted on äriplaanis kirjas. “Üldjoontes soovime aga kõigile, kes natukenegi proovivad maailma parandada, edu ja jõudu ning ka seda, et ei pea mitte teistele vastu töötama, vaid töötame parem üheskoos veelgi paremaid ja töötavaid lahendusi välja.”