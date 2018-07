SISUTURUNDUS

Tänapäeval tähendab pesu pesemine riiete masinasse panemist, pesupulbri või geeli vastavasse sahtlisse lisamist ning paari nupu vajutamist, et valida just pestavale pesule sobilik programm.



Mõne aja pärast võib pestud ja loputatud – ning mõnikord ka juba kuivatatud pesu – masinast välja võtta ning pesupesemine saigi selleks korraks tehtud.

Kui kirjeldada sellisel moel pesu pesemist inimesele, kes elas 100 aastat või isegi 75 aastat tagasi, ei pruugi ta sind isegi uskuda – see tundub lihtsalt uskumatuna, sest pesu pesemine ei ole alati sedavõrd lihtne olnud. Energiasäästlik? Viisteist erinevat programmi? Loputus, eelpesu, kuivatus ja tsentrifuugimine? Kaugkäivitus? Kõlab uskumatult!

Pesu pesemisel tuli appi loodus ja juhus



Esmalt kasutati pesu pesemiseks looduslikke veekogusid – jõed, järved ning kosed. Ühel hetkel avastati, et puutuhast ja rasvast saadud segu aitab rõivaid puhtamaks muuta, ehk loodi esimene seebilaadne asi. Lisaks sellele segule on puhastamise juures abiks ka mitmed taimed ja lilled.

Ühel hetkel jõuti pesumajade avamiseni, ent see tähendas lihtsalt töökohta neile inimestele, kes pesu käsitsi pesid, mitte virnas olevaid pesumasinaid. Pesu oli vaja loputada, keeta, hoolega küürida ja väänata.

Kuigi aja jooksul leiutati tööriistu ja vahendeid, et pesupesemist pisut kergemaks muuta, võib kokkuvõtlikult öelda, et pesupesemine oli kurnav füüsiline tegevus. Võib tunduda uskumatu aga esimene pesumasin ehitati alles 1858. aastal (wiki), kuid ka siis polnud see täisautomaatne pesumasin nagu praegustes kodudes.

Esimene pesumasin oli tehtud puidust ning seda pidi kasutama käsitsi, mitte ei saanud juhet lihtsalt seina pista ja loota, et masin ise kõige eest hoolt kannab. Ka ei saanud vett soojaks kütta, sest pesumasina alla tule tegemine lõpenuks lihtsalt pesumasina mahapõlemisega. Õnneks loodi 1905. aastal metalltrumliga pesumasinad, mis lubasid vähemalt vett lihtsamal moel soojendada.

Esimene pesumasin, mis kasutas töötamiseks elektrit, patenteeriti 1910. aastal, kuid ka selle levimiseks kulus veel üksjagu aega, sest elekter polnud laialdaselt levinud enne 1930. aastaid. Enne seda sai automaatseid pesumasinaid kasutada kas näiteks auru või bensiini abil. Esimeste pesumasinate kasutamisega kaasnes aga rohkelt probleeme, sealhulgas ka ohtlikke lühiseid. Arusaadav, et sellistel põhjustel eelistasid paljud inimesed endiselt pesu ise pesta, kasutades selleks pesupalisid, pesureste ja muud vajalikku.

Innovatiivsed viiekümnendad



Selleks, et pesumasin jõuaks rohkemate inimesteni, oli vaja nii aega kui ka olemasolevate mudelite edasiarendamist ja turvalisemaks muutmist. Ameeriklased said täisautomaatseid pesumasinaid osta juba 1946. aastal, Euroopa kodudesse jõudsid masinad alles 1950. aastatel, mis ei ole ju tegelikult väga ammune aeg. Kui aga pesumasinad ühel hetkel laialdase kasutuse saavutasid ja inimesed avastasid, kui mugavad need on, hakkasid pesumasinad suurte sammudega edasi arenema.

Esmalt lisati küttekeha, et pesuvett ei peaks eraldi soojendama. Seejärel pesu tsentrifuugimine, kuigi ka siin paiknes esialgne lahendus eraldi. Selleks, et tsentrifuugimine toimuks samas trumlis, kus pesu pesemine, oli vaja veidike veel oodata.

Huvitav on teada ka seda, et esimesed pesumasinad olid pealtlaetavad. Eestlaetavad pesumasinad on hilisem lisand.

Praegune pesumasinate valik lööb silme eest kirjuks



Kuhu on aga pesumasinad praeguseks jõudnud? Piisab e-poes nagu Kaup24.ee ringi vaatamisest, et näha, kui erinevaid mudeleid on saadaval. Pesumasin valib kasutatava veehulga vastavalt sellele, kui palju riideid pesumasinasse pannakse, olles tunduvalt keskkonnasõbralikum ja ka energiasäästlikum kui esialgsed mudelid.

Programme saab masinatel valida vastavalt sellele, mis materjalist on pestav pesu, kas värviline või valge pesu ja kui kuuma temperatuuri pesu suudab taluda. Ja kui oled unustanud masina tööle lülitada, saad seda kodust eemal olles teha ka telefoni kaudu . Uskumatu, et terve päeva võtnud majapidamistöö on taandunud vaid nuppude vajutamiseni!

