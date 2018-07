Saaremaa suurim elektroonikatööstus Incap kutsub igal aastal praktikale noori, kes huvituvad inseneeriast ja tahavad proovida, kuidas käib töö moodsa tehnoloogiaga elektroo­nikatehases. Tänavu valis tehas praktikale viis tütarlast, kellest üks jäigi tehasesse püsivalt tööle.



Robootika abil peamiselt ekspordiks elektroonikat tootva Incapi personali- ja büroojuhi Tiiu Värkraua sõnul on suvetöölistest saanud ettevõtte traditsioon. “Hea meel on näha, et noored soovivad suvevaheaja asjalikult ära kasutada ning hankida kogemusi ettevõtetega tutvudes ja ka ise kohapeal tööd tehes,” kirjeldas Värkraud. Ta lisas, et paljudele noortele on suureks üllatuseks, et ettevõte neid praktika eest tasustab ja tehases põhjalikku väljaõpet pakub.

Juba veebruaris alustas oma mitme kuu pikkust praktikaperioodi Incapis Kuressaare ametikooli õpilane Liisi Õun, kes töötabki nüüd ettevõttes raamatupidaja abina.

Tema töötas praktika ajal raamatupidamise osakonnas ning ta ülesandeks oli abistada ettevõtte raamatupidajat ja finantskontrollerit nende igapäevastes tegemistes. “Incapis töötab fantastiline meeskond ja mind võeti väga soojalt vastu,” rõõmustas Õun.

Kuressaare ametikooli ärikorralduse eriala õpilane Hele Tagaküla tuli Incapi praktikale seetõttu, et kooli õppekava praktikat ette näeb. Tema tegi koostööd ettevõtte müügijuhiga, raamatupidajaga ja personalijuhiga.

“Mulle näiteks meeldis väga tegeleda personaliteemaliste ülesannetega, samas sain tegeleda ka laotööga ja veetsin mõned päevad ka tootmises,” kirjeldas Tagaküla.