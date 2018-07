Rütmilaagri lõpetab kontsert

Üheksandat suve Võhmal toimuv Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaager saab värvika lõpu reedel, mil laagris osalevad noored annavad Kuressaare pargi kõlakojas meeleoluka kontserdi.



Võhma külamajas on sel nädalal koos 33 muusikaõpilast, enamuses mandrilt, kes kogenud muusikute käe all edendavad rütmitunnetust ja loovust ning arendavad muusikalist suhtlust. Laagri muudab põnevaks asjaolu, et koos saavad harjutada ja musitseerida erinevaid pille harjutavad õpilased vanuses 9–19 eluaastat.

“Eripära on see, et noored saavad päris kõvasti ansamblikommunikatsiooni,” ütles laagri korraldaja Matis Männa Saarte Häälele. “Reeglina harjutatakse oma instrumenti üksi ja ka laagrid on sageli kas ainult viiuldajatele või klaverimängijatele.”

Võhma laagri eripäraks on seegi, et kolme erinevat rütmigruppi juhendavad oma ala tipptegijad, kes ei ole laagrilisi ise varem õpetanud. “Õpilased on oma õpetajatest mitmesaja kilomeetri kaugusel ja siis ei ole seda hirmu, et “äkki tuleb vale noot”,” lausus Männa. “Oleme avastanud, et see on üks väga hea asi. Muidu õpilased pelgavad, et läheb valesti ja õpetaja vaatab kurja näoga, et kuidas sa siis ei oska, talvel ju õppisime seda!”

Männa sõnul ei ole samm heliloominguni üldse väga pikk ja juhendajate eesmärk on, et noored hakkasid ise looma ja komponeerima. Laagrite lõpukontsertidel kõlabki seetõttu alati ka õpilaste endi poolt nädala jooksul valminud helilooming.

Rütmi- ja improvisatsioonilaagri lõppkontsert toimub reedel, 27. juulil algusega kell 18 linnapargi kõlakojas.

Improlaagri juhendajad

• Mihkel Mälgand (basskitarr) – rütmika, laadiline improvisatsioon

• Kirke Karja (klaver) – rütmika ja ansambli juhendamine

• Themuri Sulamanidze (klaver) – laadiline impro ja rütmigrupi juhendamine

• Maria Faust (vabaimpro) – improvisatsioon ja kommunikatsioon ansamblis

• Håkon Berre (löökriistad) – rütmigrupi juhendamine

• Ned Ferm (multiinstrumentalist) – rütmigrupi juhendamine