Saarlased käisid Võrus Teppo pilli sünnipäeval

Neli Saaremaa lõõtspillimängijat osales laupäeval Võru muuseumis toimunud Teppo lõõtspilli 122. sünnipäeva peol.



“Auväärses eas pilli kolmas omanik Einar Kahar mängis kuulsa Võru pillimeistri valmistatud vanima pilliga mõnusaid lugusid. Traditsioonilisele pillipäevale oli kutsutud mängijaid kõikjalt Eestist,” ütles kogenud lõõtsamees Sulev Mägi.

Saaremaa esindusse kuulusid veel Margus Traus, Kalju Aava ja Urmas Rahnik.

Margus Traus ja Urmas Rahnik on endale nime teinud ka pillimeistritena. Urmas on valmistanud kaks pilli ja Margus on viie lõõtspilli meister.

Sulev Mägi sõnul andis Võrus käimine neile Teppo pillist palju teadmisi juurde.

“Põlvamaalt pärit Einar Kahar teadis Teppo pillidest palju rääkida. Ta andis ka pilli valmistamisest põhjaliku ülevaate. Igaüks meist sai oma mänguoskused proovile panna ja rääkida oma kogemustest pillimehena,” andis Mägi teada.

Võrumaalt pärit August Teppo (1875–1959) oli Eesti lõõtspillimeistritest kuulsaim ja hinnatum. Praegused lõõtspillimeistrid on just Teppo pilli võtnud endale eeskujuks, mille järgi kavandatakse ja meisterdatakse uusi lõõtspille.

Saarlastest lõõtspillimängijad on tänavu osalenud veel Viljandi lõõtsapäeval, mis toimus seekord Suure-Jaanis. Kevadel näitasid saarlased oma mänguoskusi Põlvamaal Oraval.

Saaremaalgi on pillimeestel esinemisi jagunud. Eeloleval laupäeval toimub Pärsamal rahvamuusikute suveüritus “Lustikummut”, kuhu lõõtspillimängijaidki oodatakse.

“Suvi on esinemiste poolest tõesti tihe olnud. Mõnelegi kutsujale olen pidanud ära ütlema, kuna kahes kohas korraga ei saa ju mängida,” ütles Sulev Mägi.