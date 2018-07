Tosin saare vabatahtlikku jäi päästja staatusest ilma

Päästeameti andmetel kaotas kehtivuse 229 vabatahtliku päästja tervisetõendit, mille aegumise tõttu ei saa neid vabatahtlikke enam pääste- ja ennetustööle kaasata.

Päästeameti pressiesindaja Riin Oeselja sõnul on Saaremaal kokku 140 vabatahtlikku, kellest 12-l on tervisetõendid aegunud. Samas ei tähenda see, et nad enam kunagi päästetööd teha ei saaks. “Ta peab lihtsalt esitama uue avalduse ja kehtiva tervisetõendi,” selgitas Oeselg. “Midagi keerulist selles ei ole,” kinnitas ta.

Päästeameti selgitusel peab vabatahtlik päästja oma tervisest hoolima samamoodi nagu kutselinegi päästja, käima regulaarselt arsti juures ja hea seisma selle eest, et tema terviseandmed õigel ajal päästeametile esitatud saaksid. Päästeamet ise kontrollib tõendite kehtivust kord kvartalis.

Kehtivuse kaotanud tervisetõendiga vabatahtlikku päästjat pääste- ega ka ennetustööle kaasata ei saa ning nad tuleb vabatahtliku päästja staatusest vabastada. Sellest olenemata saavad nad olla vabatahtlike päästekomandode, seltsingute jm liikmed, neil on õigus vabatahtlike organisatsioonide teistes tegevustes kaasa lüüa ja aktiivsete kogukonnaliikmetena päästeameti üleskutsel ja juhendamisel ka erinevates tegevustes osaleda.

Vabatahtlik päästja peab iga viie aasta järel läbima tervisekontrolli perearsti juures, kes väljastab päästeametile esitamiseks tervisetõendi. Tõendina aktsepteerib päästeamet ka mootorsõidukijuhi tervisetõendit, mille väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat.