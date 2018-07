Haigla saab saarlasest logopeedi

Kuressaare haiglas asub augustis logopeedina tööle saarlane Liina Tõru, kes võtab vastu nii lapsi kui ka täiskasvanud patsiente.



“Lapsed saavad logopeediteenust ka lasteaiast, aga vahel on seda vaja rohkem,” ütles Tõru, lisades, et täiskasvanutel on logopeediteenusest Saaremaal siiani vajaka olnud. “Nüüd ehk läheb olukord natuke paremaks,” märkis spetsialist.

Tõru sõnul saavad logopeedi poole pöörduda näiteks need täiskasvanud ja lapsed, kes kimpus häälehäirega. “Kui on näiteks olnud pikaajaline hääle kadu või inimene tajub, et ta hääle omadused on muutunud,” rääkis Tõru, “hääl on kärisev, kähe, raske on rääkida. Ka neelamisprobleemid – kui neelata on raske ja valulik, häirib “tüki”-tunne –, logopeed tegeleb ka sellega.”

Logopeed püüab aidata ka täiskasvanuid, kel insuldi järel on kahjustunud kõne- või kommunikatsioonivõime ning kes seetõttu abi vajavad. “Logopeed saab tööd teha nii nende inimestega, kes on alles ravil statsionaaris, kui ka nendega, kes on haiglast juba koju saadetud,” lausus Tõru.

Liina Tõru lõpetas 2013. aastal Kuressaare gümnaasiumi hõbemedaliga. Tal on Tartu ülikooli bakalaureuseharidus eripedagoogikas ja magistrikraad logopeedias.

“Teadsin alati, et tulen Saaremaale tagasi,” ütles Tõru. “Mu kodu on siin ja pealegi on Saaremaal spetsialiste vaja.”