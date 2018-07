JUHTKIRI: Koju tagasi, saarlastele appi

See, et spetsialiste on Saaremaal pigem puudu kui üle, pole uudis ilmselt kellelegi. Vajaka on oma ala asjatundjaid ka meditsiini- ja rehabilitatsioonisüsteemis.

Vähemalt üks neist vakantsetest ametikohtadest on peagi täidetud: augustis asub Kuressaare haiglas tööle logopeed Liina Tõru, kes püüab aidata nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

Saaremaa lastele on logopeediteenus tänu lasteaedades ja Rajaleidja keskuses töötavatele logopeedidele olnud veel kättesaadav – tõsi, alati ei pruugi seda saada piisavas mahus. Täiskasvanutel, kes kimpus hääle- ja kõneprobleemidega, on aga oma murele leevendust saada olnud märksa keerulisem. Pole ju spetsialiste võtta.

Kuressaare haigla on logopeedi otsinud juba aastaid, siiani tulutult. Õnneks otsustas üks mandrile õppima läinud saarlane koju naasta. Tööd talle siin juba jagub. Jääb ehk ülegi.