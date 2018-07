Saarlane ajab end haigete laste nimel bikiinivormi

Saaremaalt pärit Rebeca Jürisson on üks 30 noorest naisest, kes osaleb vähihaigete laste toetamise nimel projektis “Kolme kuuga bikiinifitnessi vormi”.

Rebeca unistus ongi tegeleda bikiinifitnessiga. Ühel päeval sattus ta sotsiaalmeedias kõnealuse projekti reklaami nägema ning leidis, et see ei olnud kokkusattumus, vaid märk.

“Mäletan, et sama päeva hommikul rääkisin emaga, kui väga tahan bikiinifitnessiga tegeleda ja ka lavale jõuda, kui selleks õige aeg,” tõdes noor naine.

Teine põhjus, miks ta projektis osaleda tahtis, oli soov teisi motiveerida. Kolmas on aga projekti heategevuslik eesmärk. “Mis saab veel parem olla, kui saad oma unistuse realiseerimisega head teha,” leidis ta.

Esimene annetus tehtud

Projekti vältel on nimelt võimalus kõigil osaliste poolt hääletada ning hääletustest saadud tulu läheb heategevuseks vähihaigetele lastele. Esimene annetus on juba tehtud. Iga osaleja ise pidi Rebeca sõnul maksma 1-eurose osalemistasu. Kokku saadi 202 eurot. Lisaks annetas projekti meeskond omalt poolt veel 200 eurot ning see summa läks Eesti vähihaigete laste vanemate liidule.

Projekt sai avastardi 1. juulil, kuid osalejad sõeluti välja mai lõpul. Rebeca Jürissoni sõnul on sportlik eluviis talle alati meele järgi olnud, seega suuri muudatusi ta elus polegi olnud. “Küll aga toitumine on mul lausa joone järgi paika sätitud ja kavadest mööda hiilimist ei toimu, sest oma arengu eest vastutan mina,” kõneles Jürisson.

Motivatsiooni on tal aga rohkem, enesedistsipliin on tugevam, maiustustest vaatab ta külmalt mööda ning muudegi toitudega pole tal vajadust patustada. “Lisaks on füüsiline jõud pidevas kasvamises ning vaimselt olen hommikuti teravam,” kinnitas Rebeca.

Konkurents projekti pääseda oli Rebeca sõnul tihe. “Tõesti lootsin, et pääsen nende 30 hulka. Olin mina ise ning kuna valdkond on südamelähedane, siis ju paistis see žüriile silma,” arvas ta.

Kindlasti tahaks Rebeca sel sügisel võistlema minna, kuid see sõltub, kuidas ta vorm sügiseks on. “Lavavorm ei ole tavaline ilus rannakeha, selleks on vaja teatud lihasmassi ning selle nimel tuleb teha palju tööd,” nentis ta.

Pealegi on vaja projektis konkurentsis püsida. Juba 29. juulil toimub esimene väljahääletus ning siis tuleb lahkuda korraga 10 naisel. Lavavormi peab Rebeca jõudma oktoobriks – 13. oktoobril toimuvad nimelt Eesti meistrivõistlused bikiinifitnessis.

1 hääl võrdub 1 euro

Projekti ühe treeneri, Marek Kalmuse sõnul pääses Rebeca väljavalitute sekka sellega, et jutustas castingul loo oma üsnagi keerulisest lapsepõlvest.

“Lisaks see meeletu tahtmine muuta elustiili tervislikumaks ja füüsist tugevamaks. Ta demonstreeris seda üliusutavalt ja mitte ainult mul ei läinud silm märjaks,” kõneles Kalmus. “Kui see oli lavastatud, siis saaks temast maailmakuulus näitleja ja kui ta ei peaks projektis lõpuni vastu pidama ning 10 tublima hulka pääsema, võib ta osta üheotsa pileti Hollywoodi.” Samas ei välista Kalmus, et Rebecast võikski saada Eesti meister bikiinifitnessis.

Projekt “Kolme kuuga bikiinifitnessi vormi” on ellu kutsutud kahel põhjusel. Et populariseerida tervislikke eluviise ja samas siduda see heategevusega. “Valisime välja Eesti vähihaigete laste vanemate liidu,” kõneles Kalmus. Just neile kogu teenitud raha annetatakse.

Mis puutub projektis osalejate poolt hääletamisse, siis 1 hääl võrdub 1 euro ning korraldajate sõnul on inimesed hakanud oma lemmikuid kohe algusest peale väga aktiivselt toetama.

Rebeca poolt saab hääletada ja oma annetuse teha klikkides SIIA!