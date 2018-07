Taavi Sõnajalg jäi vahi alla

Tallinna ringkonnakohus jättis eile vahi alla Saaremaalt pärit Taavi Sõnajala, kes tulistas juuni lõpus Tallinna kesklinnas teist meest.

Harju maakohus võttis Sõnajala vahi alla 2. juulil. Maakohus leidis, et koos vahistamistaotlusega esitatud tõenditega on tuvastatud põhjendatud kuriteokahtlus.

Kaitsja Sven Sillar taotles määruse tühistamist ja kahtlustatava vahi alt vabastamist või alternatiivselt vahistamise asendamist kautsjoniga.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et kahtlustatava tegevus on kvalifitseeritav vähemalt avaliku korra raske rikkumisena, mis pandud toime vägivallaga. Kaitsja esitatud kaitseversioon ei kummuta ringkonnakohtu hinnangul maakohtu tuvastatud kuriteokahtluse olemasolu.

Kohus märkis, et kahtlustatav otsustas tänaval juhuslikult võõraste inimestega tekkinud sotsiaalse konflikti lahendamiseks jämedalt kuritarvitada talle usaldatud relvaomaniku positsiooni. Kaitsja ja prokurör selgitasid ringkonnakohtu istungil, et praeguseks on kahtlustatava relvaluba peatatud. Kohus leidis, et relvaloa peatamine ei maanda kahtlustatava käitumise puhul tema vägivaldse käitumise riske nii märkimisväärselt, et ettearvamatu vägivaldne käitumine teise isiku suhtes ei võiks suure tõenäosusega korduda.

“Teo tehiolud viitavad, et vaba aja veetmisel ja suure tõenäosusega juhuslikult alguse saanud sotsiaalse konflikti lahendamiseks võib kahtlustatav muutuda äärmiselt agressiivseks ja on valmis kasutama teise inimese suhtes intensiivset vägivalda,” märkis ringkonnakohus.

Ringkonnakohtu hinnangul viitavad kahtlustatava kõrgele ohtlikkusele nii kannatanule vigastuse tekitamise viis ehk tänaval püstoliga tulistamine, tekitatud vigastuse asukoht ja kahtlustatava seisund tulistamise ajal. Nimelt, pärast kinnipidamist tuvastati kahtlustataval kokaiinijoove. Kaitsja pidas ringkonnakohtu istungil võimalikuks, et uimastite tarvitamine mõjus kahtlustatavale rahustavalt.

34-aastane Sõnajalg tulistas 30. juunil kella 9.14 ajal Pärnu maanteel asuva baari juures tänaval 26-aastast meest käsivarde. Kannatanule anti haiglas esmaabi ning lasti kodusele ravile.

Menetluse käigus kogutud andmed viitavad sellele, et baari ees seisnud seltskonna juurde tulnud meeste vahel tekkis sõnavahetus, mis kasvas üle füüsiliseks konfliktiks ja mis ei olnud ainult ühepoolne. Sõnajalg läks ja võttis seepeale autost tema nimele registreeritud tulirelva Sig Sauer ning tulistas kannatanut. Samuti sihtis ta relvast baari ees tänaval viibinud inimesi, kes olid sellisest tegevusest hirmul ning šokis ja varjusid lähedal olevate sõidukite taha või jooksid eemale.