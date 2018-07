ÜLESKUTSE: Kultuurisildadel sündinud Läänemere ajaloopäev

Täna kell 10-13 peetakse Kuressaare kultuurikeskuses 10. Läänemere ajaloopäeva, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Eesti ja Soome on saanud 100-aastaseks. Juba mõnda aega küsitakse mõlemal pool Soome lahte üsna sarnast küsimust: mida toob tulevik. Lapski teab, et käsil on vingeid ideid. Nende seas merealune kiire ühendus Tallinna ja Helsingi vahel. Aga tulevikuga seotud visioone ja küsimusi on rohkem kui kahel käel sõrmi. Seepärast on tänase, 10. Läänemere ajaloopäeva teema – tulevik. Kas Eesti ja Soome vajavad uusi visioone? Kuidas neid luuakse, eraldi või koos? Väikesed riigid muutuvas maailmas. Nendest küsimustest inspireerituna otsivad oma ettekannetes vastuseid vabariigi president Kersti Kaljulaid, Soome omaaegne noorim peaminister Esko Aho ja Estonia nõukogu esimees Arne Mikk.

Kolmetunnine hommikuseminar Kuressaare kultuurikeskuses on avatud kõigile huvilistele. Keelebarjääri aitavad ületada tõlgid. Seminari moderaatorid on Läänemere ajaloopäeva idee autor, suur Saaremaa sõber Jarmo Virmavirta ja Hannes Astok.

Ammu enne seda kui Eestist ja Soomest said koostööpartnerid Euroopa Liidus, on kaht naaberriiki sidunud kultuurisillad. Nende sildade alustalade tugevust on testinud aeg ja inimesed. Keerulistest aegadest hoolimata on need osutunud vastupidavaks. Saarlaste ja Saaremaa sõprade koostöös sündinud igasuvine hommikuseminar on uurinud neid sildu iga kandi pealt.

Esimest korda kogunesid Eesti, Soome ja Läänemere ajaloo ning kultuuri huvilised inimesed Saaremaalt ning Turust Läänemere ajaloopäevale 2009. aastal. Nimekate esinejatega seminaride teemad on varieerunud Läänemere rahvaste identiteedist äri- ja majandussuheteni.

Eesti-Soome suhted võttis ühel seminaril tabavalt kokku suursaadik Jaakko Kalela, keda siinkohal tsiteerin: “Sild üle Soome lahe on üks neist arvukatest sildadest, mis ühendavad Euroopa rahvaid. Siiski on meil, eestlastel ja soomlastel midagi, mida teistel rahvastel ei ole. Mugandades pisut Lennart Meri mõtet – soomlastel ja eestlastel kummalgi on terves maailmas vaid üks teine rahvas, kelle keeles taevas on taevas, maa on maa, veri on veri ja süda on süda.”

Urve Tiidus,

Läänemere ajaloopäeva korraldaja