Meedia vahendusel mõne päevaga kuulsaks saanud Saaremaa karupojad ilmusid taas välja kolmapäeva hilisõhtul Küdema külas Ranna talus, kus kohalik pererahvas mõmmidele piima pakkus ja päästjad kohale kutsus.

Karudel oli värskelt meeles hiljutine sõit sama käruga ja seetõttu oli päästjatel karude uuesti käru peale saamisega tegemist kuhjaga. Abi olid seega pakkumas nii jõu, nõu kui abivahenditega kohalikud elanikud.

Karud viidi esimesele laevale ja sõidutati Pärnumaale. Looduskaitse spetsialisti Tõnu Talvi sõnul, kes samuti kohapeal viibis, on mõmmikute ainuke lootus elule just seal ning seda kõike lootuses, et nad enam inimeste hoovidesse ei satu.