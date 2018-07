Ajaloopäeval luubi all tulevik

Kümnes Läänemere ajaloopäev ja selle nimekad esinejad tõid Kuressaare kultuurikeskuse saali pilgeni rahvast täis.



Seekordsel seminaril, mille teemaks hoopis tulevik ning väikesed riigid muutuvas maailmas, said esinejatena sõna vabariigi president Kersti Kaljulaid, Soome poliitik, endine peaminister Esko Aho ning Rahvusooper Estonia nõukogu esimees Arne Mikk.

“Mul on hea meel, et palav ilm ei ole teinud saali tühjaks,” ütles publikut tervitanud president Kersti Kaljulaid. “Arvan, et tulevikust rääkides on see, mis toimub täna akna taga, meile pidevaks hoiatuseks. On ilmselge, et kliimamuutustele me peame saama vastu seista ning kuigi Soome, Eesti ja kõik Läänemere äärsed riigid on väga väikesed ning meie enda saastehulk ei ole oluline, on siiski väga oluline see, mida me saame teha puhaste tehnoloogiate arendamiseks.”

President avaldas arvamust, et tõenäoliselt ei tehta maailma suurimaid ning suurte tehnoloogiliste läbimurreteni viivaid teadusavastusi meie piirkonna riikides, kuigi meie teadlased võivad neis olla osalised.

“Meie võimalus on aga just nimelt väga kiires reageerimises,” lausus Kaljulaid. “Niipea, kui midagi on saanud tehniliselt võimalikuks, peaks see saama Läänemere äärsetes riikides ka praktiliselt võimalikuks. Niimoodi on mitmete asjadega juba varem läinud.”

Ajaloopäeva, mida oli kuulama tulnud nii eesti kui ka soome emakeelega publik, modereerisid soome ajakirjanik, ajaloopäeva idee autor Jarmo Virmavirta ning Eesti e-riigi ekspert, endine poliitik ja ajakirjanik Hannes Astok.