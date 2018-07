JUHTKIRI: Mõmmikud mandri laantesse

“Kas teist keegi aru sai, kuhu Saare karud said?” võiks pafraseerida üht vana lastelaulu Katist, kes oma karust ilma jäi.

Kaks uudishimulikku ja inimsõbralikku karupoega, kellest möödunud nädalal meediastaarid said, on praeguseks aga Saaremaa pinna pealt “läind mis läind” – ööl vastu eilset püüdsid päästjad Küdema külas taluõuele ilmunud mõmmikud vaatamata loomade vastupunnimisele kinni, et päntajalad siis esimese praamiga mandrile ning sadamast edasi Pärnumaa metsadesse toimetada.

Kui mõni meist ehk võib tunda mõmmikutele kaasa – et miks küll karupoegi niimoodi väntsutada, laske neil rahus olla! –, siis loomade endi ja inimeste huvides on parem, kui mesikäpad kahejalgsete koduhoovidesse siiski ei satu.

Kui väikestel mesikäppadel õnnestub suureks sirguda, on neil “paksus karulaanes, metsakurus suures, kõrge kuuse all” kindlasti parem ja turvalisem kui inimasulate läheduses.