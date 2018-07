Saarte Traallaevade Omanike Ühing küsib Saaremaa vallalt Mõntus toimunud kalurite päeva korraldamisega seotud kulude katteks 9500 eurot toetust.



Ürituse korraldustoimkonna juht Mart Undrest ütles, et kalurite päeva eelarve on kordades suurem ja see koosneb kümnetest asjadest nagu esinejate tasud, nende majutus, helitehnika, lavad, telgid, turvateenistus, inventari rent ja palju muud.

Undresti sõnul on lisaks Saarte Kalandusele, mis eraldas 7500 eurot, üritusel veel seitse-kaheksa rahastajat.

Küsimusele, mis saab siis, kui vald soovitud toetussummat ei eralda, vastas ta, et siis tuleb eelarve ümber vaadata ja keegi teine peab rohkem panustama. Seda ohtu siiski ei ole, kuna vallavalitsuse valmisolek raha eraldamiseks on olemas. “Saaremaa kohalikud omavalitsused on kalurite päeva korraldamist ka varasematel aastatel sarnases suurusjärgus toetanud,” selgitas vallavanem Madis Kallas.