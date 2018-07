Rasmus Tüüts on valla sporditöö-spetsialist

Saaremaa vallavalitsuse sporditööspetsialistiks valiti viie kandidaadi hulgast Rasmus Tüüts, kes oli tänavuse Kuressaare tänavafestivali peakorraldaja, samuti kuulub ta NOM festivali korraldusmeeskonda. Spordiga seovad teda huvid ja eluviis ning ta on osalenud ka Ultima Thule maratoni korraldamises.



Tüüts on lõpetamas ettevõtluse ja ärijuhtimise õpinguid Estonian Business School’is (EBS) ja tema lõputöö teemaks on Saaremaa majandusanalüüs ning statistilise tööriista väljatöötamine koostöös Saaremaa arenduskeskusega. Viimase 11 aasta jooksul on ta kuulunud mitme ettevõtte juhatusse ning viimati töötanud kvaliteedi- ja arendusjuhina.

Sporditööspetsialisti koht vabanes, kui varem sellel kohal töötanud Marden Muuk asus sisekonkursi tulemusel tööle valla spordinõunikuna.