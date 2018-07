Saaremaa karupojad läkitati esimese laevaga mandrile

MÕMMIKUD SUHKRUKOTTI: Mõmmikute püüdmisel tuli päästjatel kasutada abivahenditena suhkrukotte ja kummimatte.

2x GUNNAR SIINERMeedia vahendusel üleöö kuulsaks saanud Saaremaa karupojad tabati eile hilisõhtul Küdema külas taluhoovist, kust päästjad nad pika meelitamise ja maadlemise järel kätte said ning mandrile viisid.



Päästeameti info kohaselt teatati kolmapäeva hilisõhtul kell 23.49 häirekeskusele, et paar päeva tagasi Saaremaal elumaja terrassile ilmunud karupojad on taas inimeste juurde tulnud. Pooleaastased mõmmikud olid sedakorda Küdema külas, kus nad olid roninud puu otsa.

Merli, kes Saaremaa ooperipäevadelt koju sõites täiesti juhuslikult karuaktsiooni keskmesse sattus, sai kohe mõmmide lemmikuks, kelle jalgu nood sõbralikult lakkuma ja lutsutama tulid. “Naljakas ja kõditav tunne oli, selline väike hirm oli ka, aga lõpuks julgesin neile isegi pai teha!” kirjeldas ta kohtumist karudega.

Karupoegade päästeaktsioonile tõtanud Saarte Hääle ajakirjaniku andmeil ilmutasid mõmmikud end Ranna talus, kus kohalik pererahvas neile piima pakkus ja päästjad kohale kutsus.

Et karudel oli värskelt meeles hiljutine sõit sama käruga, oli päästjatel nende uuesti käru peale saamiseks tegemist kuhjaga. Karude meelitamisele kulus päästjate andmeil julgelt enam kui tund.

Abi olid neile tulnud aga pakkuma nii jõu, nõu kui abivahenditega kohalikud elanikud. Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul leidub neil päästeautos küll kõikvõimalikku tehnikat, kuid abivahendeid karude püüdmiseks mitte. Nii olid suureks abiks Ain Rahu toodud laste mänguväljaku alused kummimatid ja tühjad suhkrukotid. Lisaks juba mainitud naabrimehe toodud piimapakk, mille abil mõmmikuid meelitama asuti.

“Saime karud viimaks kätte neile ja ka endale viga tegemata ning see oligi eesmärk, et keegi viga ei saaks,” kõneles Lindmäe. Inimestega harjunud karude kättesaamine oli tema hinnangul samas üsnagi keeruline. “Kui vaatame sellist tööd, siis meil puuduvad senised kogemused, nüüd on meil need kogemused olemas,” tunnistas ta. Praegu pole rohkemateks kogemusteks karudega aga lootust, kuna tillukesed mesikäpad viidi esimesele laevale ja sõidutati Pärnumaale.

Looduskaitse spetsialisti Tõnu Talvi sõnul, kes samuti kohapeal viibis, on mõmmide ainuke lootus elule just seal. Seda kõike lootuses, et nad enam inimeste hoovidesse ei satu. Juba mõne tunni pärast lasid päästeameti ja keskkonnaameti inimesed Saaremaalt toodud karupojad Eesti suurde metsamassiivi mustikate ja vaarikate keskele, kus neil on metsloomana võimalik elada täisväärtuslikumat elu.

“Minu jaoks täitsa naljakas, et sellised suured rabavahelised metsad, kus mustab mustikaid ja kasvab nii palju vaarikaid, üldse olemas on,” muheles Margus Lindmäe karupoegade uut elupaika kirjeldades.

Ka loomade transport läks viperusteta. Karud mõmisesid sõidu ajal vähe ja liigutasid end haagisel olles minimaalselt. Aeg-ajalt tehti peatusi ning kontrolliti, kuis karupoegade olukord on. “Kuid nad võtsid selle transpordi väga muhedalt ja rahulikult vastu ning paistis, et neile see sobis,” tähendas ta. Lindmäe kartis enda sõnul palju hullemat reageeringut, kuna metsloomade jaoks oli tegemist ikkagi võõra keskkonna ja mõnetunnise raputamisega. “Kohale jõudes tegime aga luugid lahti ja mõmmikud vaatasid meile otsa, et kas tõesti kohal? Siis astusid nad kärust välja, läksid metsa alla ja tundus, et nad tunnevad end igati kenasti,” ohkas Margus Lindmäe kergendatult.