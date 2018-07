Uus kai tõi Kõiguste sadama jahte täis

Kihnu naine ja soomerootsi mees puhuvad elu sisse Kõiguste sadamale, kus pärast uue kai valmimist on sadamat külastavate aluste arv kahekordistunud.



MTÜ Kõiguste Marina juhatuse liige Külli Akkermann ütles, et pärast uue ujuvkai paigaldamist juunis ületab sadamat külastanud aluste arv märgatavalt varasemate hooaegade statistika.

Kui tavapäraselt peatus Kõigustes suve jooksul umbes 70 purjekat ja kaatrit, siis sel hooajal on käinud juba üle 100 aluse. Näiteks eelmisel nädalal peatus sadamas esmaspäevast laupäevani 26 alust. Uue kai äärde mahub suure varuga ära poolsada jahti ja kaatrit.

Kasvas ka jahtide päritolumaade arv: kui varem väisasid sadamat pea eranditult Saksa alused, siis nüüd meelitab uus kai kohale ka soomlasi ja rootslasi, kes pärast jaanuaritormi pidasid sadamat kasutuskõlbmatuks.

Sissesõit 2,5 meetri peale



MTÜ Kõiguste Marina juhatuse liige Niklas Jansson rääkis, et sel nädalal algasid sadama akvatooriumis ujuvsüvendajaga süvendustööd. Süvendamise tulemusel garanteeritakse sadamasse sissesõit kuni 2,5 m süvisega väikelaevadele. Sügiseks saab sadam korraliku slipi ja järgmiseks hooajaks peaks sadamasse kerkima uus sadamahoone sauna ja pesemisvõimalustega ning väike kohvik.

Meresõitjale on oluline, et teda ootaks sadamas turvaline ja mugav sildumiskoht. Kui sellele lisandub saun, viisakas pesemiskoht ja koht ajaveetmiseks, siis see teeb asja ainult meeldejäävamaks, rääkis Külli Akkermann.

Õnneks on Laimjala kandis saanud hoo sisse mõned kiiduväärt algatused, kuhu sadamarahvas oma külalistel minna soovitab. Ilmet võttev Asva viikingiküla on väga tänuväärne pereturistidele oma võsukestele meelelahutuse pakkumiseks. Kõiguste sadama lähedal asub aga Aavikunurga turismitalu, mille suve läbi avatud restorani Külli ja Niklas oma kundedele soojalt soovitavad. “Käivad ja väga kiidavad,” lausus Külli Akkermann.

Piirkonna arengumootor



Külli ja Niklase hinnangul tuleb sadamat käsitleda kogu piirkonna arengumootorina.

Suveõhtust kaunist merevaadet käib nautimas ja merevees end jahutamas ka kohalik inimene ja mereinstituudi välibaasi rahvas. Ostavad baarist jäätist, vahel külma õlle. Sadamas peatuvad haagissuvilad, paljud neist Saksamaalt.

Kihnust pärit Külli ja soomerootslane Niklas elavad alaliselt Kõiguste külje all ning on koos sadamas toimetanud kuus aastat. Esimesed 2-3 aastat kulusid finantsvõimaluste väljaselgitamiseks. Kulus veel kaks aastat, kuni projektid hakkasid toetusmeetmete najal teoks saama. Nüüd, kus investeeringute tulemusel on sadama parameetrid ilusasti paigas, kavatsevad Külli ja Niklas tutvustada sadamat Soome meedias ning levitada infot Saksamaa ja Soome paadimessidel.

Üks palve on arendajatel ka Saaremaa vallale: kui vähegi võimalik, võiks vald viia mustkatte ala sadama kruusatee.