TÖÖ: Vigastus viis uue ametini

Endine politseiuurija ja turvaülem Taivo Lomp tegi elus kannapöörde ja tegutseb nüüd massaažiterapeudina.

“Eks ikka alguses oli hirm, et kuidas ma nüüd sellega hakkama saan,” räägib Taivo Lomp Valsimajas asuvas kabinetis oma massöörikarjääri algusest. Töötukassas projekti kirjutanud ja alustava ettevõtjana novembrist oma ettevõtte käima lükanud Lombi jaoks on uus amet tema senise elu suhtes täielik kannapööre.

Õppis nullist



“Ma olen politseikooli lõpetanud, töötasin kriminaalpolitseis,” räägib ta oma endistest ametitest. Hiljem on mees töötanud kohtus ning korrakaitsealase karjääri lõpetas rohkem kui 10 aastat Stockholm-Tallinna laeval turvaülemana töötades. Spordiharrastajana juhtus tal kord nii, et väänas õnnetult jalga. Oma tegemisi pooleli ei jätnud ning probleem jalaga süvenes. Sealt tulid seljamured ning lõpuks otsustas ta turvatöö ära lõpetada. “See on väga liikuv töö, päeva jooksul tuli oma 15 km kõndimist,” selgitab ta.

Kui lisada sinna ka jooksuharrastus, tuli mõnikord päevateekonnaks maratonivääriline 40 kilomeetrit. Kusjuures jalaga on Taivo Lombil ikka veel muresid ja lähiajal tuleb minna kirurgide käe alla.

Massööritööga ta varem kokku puutunud polnud. Vana maadlejana oli ta trennis ikka ennast ja teisi venitanud, laeval sai vajadusel teisi teibitud, räägib ta oma kogemustest.

Meditsiiniga oli ta kokku puutunud nii palju, et turvamehed olid laeval ka arsti abilised. Arsti õpetusel ja näpunäidetel tuli nii mõnigi kord anda haigetele abi ja arsti aidata.

Massööriks hakkas Taivo Lomp õppima erinevates koolides ja kursustel, võttis õpet ka Lauri Rannamaalt. Lisaks iseõppimine ja tähelepanekud. Sisuliselt tuli inimkeha nullist tundma õppida. Anatoomiast ja füsioloogiast võttis Taivo Lomp erikursusi.

Praktikat tegi ta eelmisel aastal Pädaste mõisas töötades. Ta räägib, et käib ka praegu päris palju ise massaažis ja õpib ka nii. “Tuttavatega käime vaheldumisi, keegi on käinud jälle kuskil kursusel ja õppinud uusi asju,” selgitab ta.

Julgust ja abi sai ta perelt ja sõpradelt. Oskuste saamisel tuli neid ju ka kellegi peal harjutada ning katsejänesed vaid kiitsid.

Teeb teraapiat



Oma ettevõtmist nimetab Taivo Lomp massaažiteraapiaks. “Massaaž ongi ju teraapiline,” ütleb ta. Ta teeb nii klassikalist kui ka spordimassaaži. Samuti Hiina Tui Na massaaži ja Tai massaaži. Viimane on tema sõnul ka keerukam. “Endalegi paras võimlemine,” naerab ta.

Abi saab temalt ka seljavaevuste puhul süvamassaažiga ning vajadusel tuleb ta ka kontorisse kohapeale töötajate väsinud õlgu aitama. Kinesioteipimine on veel üks valdkond, mida Taivo Lomp on õppinud. Kabinetis on tal ka seljavenituspink. “Mõned on ikka abi saanud küll,” räägib ta pingi kasutamise kohta.

Päevad on klientide osas erinevad. “Mõni päev on rohkem, mõni päev vähem,” räägib ta. Sestap ei saa ta ka olla eriti valiv kellaaegade ja nädalapäevade osas. Kui ikka kliendile sobib õhtul kell 20, siis peab see ka teenusepakkujale sobima. “Kes on tulnud, see on ka käima jäänud,” räägib Lomp.

Massööri sõnul on ikka väga hea tunne, kui keegi tuleb ütleb, et on tema tegemistest kasu saanud ning enesetunne on palju parem. See on omamoodi tasu tehtud töö eest.