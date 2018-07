HENRY KISSINGER: “Praegu me elame väga-väga raskel perioodil”

Mõni aeg tagasi õnnestus Briti ajalehe The Financial Times Ameerika toimetuse kaastöötajal Edward Luce’il lõunatada USA endise riigisekretäri ja diplomaadi, Nobeli rahupreemia laureaadi Henry Kissingeriga. Kahe mehe kohtumine leidis aset kohe järgmisel päeval pärast seda, kui Helsinkis oli lõppenud Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumine. Millised on Kissingeri muljed kõnealusest kohtumisest?...