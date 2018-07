Jahiseltsid peavad Mõntus suvepäevi

Eile õhtul alanud saarte jahimeeste kokkutulek Mõntus tõi kokku üle poole tuhande jahimehe ühes pereliikmetega.



Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles Saarte Häälele, et registreerunuid on viiesaja ringis, kuid osalejaid tegelikult rohkem.

Parim jahiselts selgitatakse välja kümne ala kokkuvõttes. Üks laskevõistlus, mille tulemused arvesse lähevad, on Kalamaja tiirus juba toimunud, Mõntus viiakse veel läbi haavlilaskmine, lisaks toimuvad viktoriin, kokandusvõistlus, rodeo, sasku, sumo, mitmevõistlus, köievedu ja hinnatakse laagriplatside kujundust.

Kokkutuleku viidad on tänavu karukujulised. “Karud on meil praegu kuum teema, eks nad sellest inspireeritud on. Meie suur karu ise on ju ammu kokkutulekul kohal. Paari nädala eest nähti teda umbes kilomeetri kaugusel kokkutulekuplatsist,” muigas Kuningas.

Täna õhtul lahutab suvepäevaliste meelt Ott Lepland ja kui kokkutuleku üldvõitja on välja kuulutatud, siis saab jalga keerutada Justamendi saatel. “Kui kellegi on huvi neid kuulama tulla, siis ei ole see keelatud. Piletiraha pole vaja kah kaasa võtta,” sõnas Kuningas.

Tänavuse kokkutuleku korraldavad Sõrve sääre ja Laugi jahiselts.