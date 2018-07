JUHTKIRI: Roiutav kuumus

Nagu inglased, armastavad ka eestlased ilmast rääkida. Õigemini, selle üle kurta. Sest enamasti pole eestlane ilmaga rahul. Vähemalt üheksa kuud aastas on põhjust ilma kiruda: küll sajab liiga palju, on liiga tuuline või liiga külm. No kes siis poleks kuulnud väljendit “kehv suusailm”. Seepärast ootamegi pikisilmi suve – ehk siis on olemine tiba mõnusam.

Milline on eestlase meelest ideaalne suvi? Eks ikka parajalt soe – mitte ülearu palav ega liiga külm. Aeg-ajalt – soovitatavalt öösiti – võiks vihma sadada, et muru püsiks kenasti roheline ning aias ja põllul kasvav kraam saaks kastetud.

Paraku juhtub seda ideaalset suve tulema harva. Kui mullune suvi jäi sooja poolest üldse ära, vihma aina kallas ja mandri põldudel “uppusid” traktorid, siis tänavune suvi kuivatab, kõrvetab ja roiutab. Vaat et kuumarabandust ei saa! Õhtuti käib koduaedades kibe kastmine, et päästa, mis päästa annab. Põllumehi aga ähvardab põud tänavu väga nigela saagiga.

See-eest õhtuti, kui päike loojunud, on õues mõnus – pole vaja isegi kampsikut selga kiskuda.

Kellele palavus liiga teeb – ainult veidi kannatust, paari kuu pärast on kindlasti jahedam.