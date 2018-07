KAMMERFEST: Muusikamaailm ja maailmamuusika

Just see sõnademäng turgatab pähe, kui mõtlen Kuressaare kammermuusika päevadele. Neis mõlemais on mõõtmatut sügavust, mitmekesisust, põnevust.

Me elame nn klikimeedia ajastul, tänu millele jõuab info muusikamaailmas toimuvast meieni ülikiiresti. Lihtne ja mugav ju, kas pole? Teisalt – seda infot on samas sedavõrd tohutus koguses, et selles orienteeruda on üsnagi keeruline ja väsitav.

See ongi ilmselt üks põhjustest, miks tulla kuulama kammermuusikapäevi. On hea lasta end “juhtida” kellelgi, kelle valikuid saad usaldada. Sest see festival on kõrgel tasemel üritus, kus keskendutakse kvaliteedile – siin kõlavad teosed, mis on “kullaprooviga” ehk ajastutest läbi käinud. Samas on alati oodata kõlamas midagi uut.

Enamasti on kõige paremini meeles just viimaselt festivalilt saadud elamused. Minul näiteks 2017. aasta avakontserdilt Quatuor Varese ja festivali kunstilise juhi Andres Paasi esitatud J. Brahmsi klaverikvartett. Aga ka varasematest on meeles ja kõrvus väga eredaid hetki- pianist Alexandre Tharaudi kontsert aastal 2002 ja 2015. aasta avakontserdil kõlanud C. Francki klaverikvintett.

Mulle meeldib saalis istudes enne kontserdi algust tajuda õhus lendlevat kerget ärevust, nautida akustiliste pillide ja lauluhäälte ehedat kõla ja erinevaid tämbreid. Ning vaikuseviivu enne marulist lõpuaplausi, teades, et oled millegi kordumatu ja imelise sünni juures.

Sellistel hetkedel saabki tunnetada ja mõista muusika seletamatult kaasahaaravat mõju. Olla muusikamaailmas koos maailmamuusikaga!

Katre Roolaht

klaveripedagoog ja kontsertmeister

24. KURESSAARE KAMMERMUUSIKA PÄEVAD

T, 31. juuli kell 19 kultuurikeskus

AVAKONTSERT

Andres Paas (klaver), Anna-Liisa Bezrodny (viiul) Eesti-Inglismaa, Jan-Erik Gustafsson (tšello) Soome

Šostakovitš. Brahms.

Festivali peakorraldaja, hinnatud pianist Andres Paas on suurte kogemustega kammermuusik, pedagoog ja festivalikorraldaja. Läbi aastate on ta oma festivalil erinevates rahvusvahelistes koosseisudes ettekandele toonud märkimisväärse osa kammermuusika kaalukatest teostest – duosonaatidest klaverikvintettideni. Mitmete kultuuripreemiate laureaat Andres Paas jätkab ka sellel aastal traditsiooni, musitseerides festivali avakontserdil. Tema lavapartneriteks on festivali publikule juba tuttav rahvusvaheliselt tunnustatud viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny ja Soome praeguse aja üks väljapaistvamaid tšelliste Jan-Erik Gustafsson, kes astub festivalil üles esmakordselt. Trio esituses tulevad ettekandele Šostakovitši ja Brahmsi nõudlikud ning meeliliigutavad klaveritriod.

K, 1. august kell 21 Kuressaare linnus

VISIOONID

Mandoliinikvartett Quatuor à Plectres de France Prantsusmaa

Debussy. Fauré. Poulenc. Françaix. Lai. Petit. Cosma. Galliano. Bolling.

Mandoliinikvartett Prantsusmaalt Quatuor à Plectres de France ühendab endas nelja missioonitundega muusikut, kes on võtnud südameasjaks mandoliini kui erinevate võimalustega kontsertinstrumendi propageerimise ja tutvustamise – nad on ühendanud jõu, anded ja ambitsioonid, et saada maailma üheks olulisimaks mandoliinimuusika esitajaks. Kõik kvarteti liikmed on mitmekülgsed ning rahvusvahelise haardega tegevmuusikud ja õppejõud.

N, 2. august kell 19 Kuressaare linnus

FANTAASIAD

Duo Telluur: Heli Ernits (oboe, inglissarv) & Kirill Ogorodnikov (kitarr)

Coste. Lopez-Maya. Balkanski. Rodrigo. Bartók. Mägi. Eespere. Jõeleht.

2015. aastal loodud Duo Telluur on huvitava koosseisuga ansambel, mis sai oma nime keemilise elemendi järgi – selleks on hõbedane ja habras aine, mis viitab ansambli unikaalsele akustilisele kõlale. Kahe kirgliku muusiku, Heli Ernitsa ja Kirill Ogorodnikovi poolt viljeletavat kitarri ja inglissarve kooslust kohtab muusikamaailmas harva. Duot seob viljakas koostöö Eesti heliloojatega, kes on spetsiaalselt sellele ansamblile komponeerinud mitmeid uudisteoseid, millest üks tuleb ettekandele ka Kuressaares.

N, 2. august kell 22 Kuressaare linnus

LOSSIMUUSIKA

Vokaalsekstett Marian Consort Inglismaa

Lobo. Morago. Tallis. de Magalhães. Fernandez. Cardoso. White. de Brito.

Püha Neitsi Maarjalt oma nime saanud Inglise vokaalsekstett Marian Consort on pühendunud erinevate ajastute vaimulikule muusikale. Marian Consort on välja andnud kaheksa CD-plaati koostöös plaadifirmaga Delphian Records ja andnud arvukalt kontserte üle kogu Inglismaa ja Euroopa, samuti on nad läbi viinud meistriklasse ning teinud koostööd erinevate vokaal- ja instrumentaalansamblitega, sh Carducci Quartet, Berkeley Ensemble, Rose Consort jt. Ansambli asutaja ja juht on tunnustatud Inglise kontratenor ning dirigent Rory McCleery.

R, 3. august kell 21 kultuurikeskus

EKSOOTILISED PROMENAADID

Tangoetendus “Mida ma räägin armastusest?” Argentiina

La Porteña Tango Trío: Alejandro Picciano (kitarr), Federico Peuvrel (klaver), Matías Picciano (bandoonium), Eugenia Giordano (vokaal), Damián Roezgas & Amira Luna (tantsijad)

Tangoetenduses “Qué me van a hablar de amor?” astub üles maailmas üks kuulsamaid ja populaarsemaid Argentiina tangoansambleid Porteña Tango Trio, mis on esinenud kahekümnes riigis ja neljal kontinendil. Trio esitles hiljuti oma kolmandat albumit “Mida ma räägin armastusest?” (seekordse etenduse nimilugu), mille muusikal on kandev roll ka Kuressaare etendusel. Lavale astuvad nii Argentiina nimekas laulja Eugenia Giordano kui noored tangotantsijad ja koreograafid Damián Roezgas ning Amira Luna – 2015. aasta tangotantsimise maailmameistrivõistluste finalistid. La Porteña Tango Trio kitarristi Alejandro Picciano juhtimisel tuuakse ettekandele kirgedest tulvil vaatemänguline lavasõu.

L, 4. august kell 19 kultuurikeskus

FINALE: “Öö fantaasia”

Eesti Sinfonietta

Solistid: Haiou Zhang (klaver) Hiina-Saksamaa, Jarkko Ensio Launonen (tšello) Soome, Karl Johann Lattikas (vibrafon), Maano Männi (viiul)

Gershwin. Mozart. Maskats.

Festivali lõppkontserdil astub taas publiku ette kammerorkester Eesti Sinfonietta, kes on esinenud paljudes Euroopa mainekates kontserdisaalides, sh Viini Musikvereinis, Amsterdami Concertgebouw’s, Kölni ja Peterburi Filharmoonias, Brüsseli Flageys ja Bozaris ning osalenud paljudel suurtel festivalidel. Arvukad kontserdireisid on viinud orkestri Euroopasse, Lõuna-Ameerikasse ja Lähis-Idasse. Orkestri seekordne kava “Öö fantaasia” on inspireeritud õhtu ja öö helidest ja toob kuulajani põneva valiku Mozarti, Gershwini ja Maskatsi heliloomingust. Esmakordselt kõlab festivalil ka klaverikontsert, milles soleerib Saksamaal resideeruv Hiina päritolu pianist Haiou Zhang.

Festivali pass ja pääsmed on müügil festivali piletimüügipunktis Kuressaare kultuurikeskuses, Tallinna tn 6, E–R kell 10–15 ja tund enne algust kohapeal.