Metsa uuendamise toetuseks 300 000 eurot lisaraha

Erametsaomanike huvi metsa uuendamise vastu on olnud pidevalt tõusuteel. Et innustada neid ka sügisesi istutustöid ette võtma ning noori metsakultuure hooldama, suurendas SA Erametsakeskus nõukogu metsa uuendamise toetuse eelarvet 1,25 miljoni euroni.



Juulikuise esimese vooru eelarve oli 750 000 eurot, taotlusi laekus aga enam kui 1,22 miljoni euro eest. Aasta eelarveks oli esialgu kavandatud 950 000 eurot, nüüd lisas erametsakeskuse nõukogu sellele 300 000 eurot. Otsus sündis pärast seda, kui metsa uuendamise toetuse tänavuse esimese vooru taotluste maht ületas pea veerandi võrra terve aasta peale toetusteks ettenähtud summat.

Metsa uuendamise toetuse II vooru taotluste esitamise tähtaeg on detsembris. Tavapäraselt on siis enam toetust küsitud metsakultuuride hooldamiseks, mis on tulevikumetsa kasvatamisel üks tähtsamaid töid.

Metsa uuendamise toetust saab küsida metsataimede soetamise ja istutamise, maapinna ettevalmistamise ja noore metsakultuuri hooldamise tarbeks. Toetuse taotlemisel on metsaomanikele toeks metsaühistud, kes aitavad vajadusel ka kõik tööd nõuetekohaselt ära korraldada.

Metsanduse arengukavas on seatud eesmärgiks tõsta erametsade uuendamise osakaalu 40 protsendini uuendusraiete mahust. Kuigi erametsi uuendatakse aina enam – mullu ületas erametsa istutatud taimede arv 10 miljoni piiri –, tuleks istutamise ja külvi teel uuendamise mahtusid veelgi suurendada.