Mõmmikutele karuteene tegijat selgitab juurdlus

Saaremaal inimestele oma sõprust pakkunud karupoegade loodusest eemaldamise osas alustas väärteomenetluse keskkonnainspektsioon.



Sel nädalal Saaremaal palju kõneainet tekitanud kaks karupoega on tänaseks viidud küll mandrile paksu metsa, kuid siiski on õhus küsimus, kuidas nad üldse Saaremaal omapäi jäid. Tegemist on möödunud talvel sündinud umbes poole aasta vanuste karulastega, kes ühe uurimisversiooni järgi võisid omapäi jääda pärast nende ema tapmist.

Teatavasti nähti Saaremaal juba eelmisel suvel täiskasvanud karu ja ühe võimalusena võis ta olla tiine ning talvel pojad ilmale tuua. On pakutud, et kui salakütt emakaru maha lasi, võttis ta pisikesed emata jäänud loomalapsed enda juurde ja toitis neid, kuni nad ühel hetkel oma teed läksid ja eelmise reede õhtul Pahapilli külas inimestega tutvust tegema tulid.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles eile Vikerraadio saates Uudis+, et mitmele saarlasele peale sunnitud tutvus kahe karupojaga pole sugugi kiitmist väärt.

“See on lausa kuritegelik juhus, et inimestel, seal hulgas minul oli võimalus nendega tutvuda,” sõnas Talvi. “Karupojad on kahjuks väga pahatahtliku, väga halva ja rumala inimese poolt rikutud, toidetud, nad on väga harjunud inimestega ja eriti inimeste käest toidu saamisega,” kahetses Talvi.

Keskkonnainspektsiooni nõunik Himot Maran ütles Saarte Häälele, et ka inspektsioonile laekus küllalt viiteid sellele, et karupojad võisid olla loodusest ebaseaduslikult eemaldatud. Sestap alustas keskkonnainspektsioon väärteomenetluse looduskaitseseaduse alusel.

“Praegu toimub menetlus, mille käigus kontrollime loomulikult kõiki versioone,” selgitas Maran.