Nelja piirkonna kruusateed neelavad 226 000 eurot

Seejuures ootab osasid teid kruusakatte parandamine ning osad saavad peale mustkatte. Seda kõike hiljemalt oktoobri lõpuks.



Saaremaa valla meedia pea­spetsialist Kristiina Maripuu selgitas, et vastavalt riigihanke tulemusele sõlmiti neljapäeval töövõtuleping AS-iga Eesti Teed.

Tööd, mis selle lepingu raames tehakse ja mille kogumaksumuseks on 226 674,36 eurot, võetakse ette Leisi, Kihelkonna, Mustjala ja Laimjala piirkonnas.

Hanked grupeeriti piirkonniti



Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk tõdes, et töövõtja plaan on hakata mustkatte alla minevaid lõike tegema augusti teises pooles ja katte alla peavad need lepingujärgselt saama augusti lõpuks.

“Kruusateede remont on peamises osas planeeritud septembrisse ja lõpptähtaeg on oktoobri lõpp,” lisas Tuisk.

Ta selgitas veel, et teadlikult ei pandudki kokku üht suurt hanget, vaid hanked grupeeriti tööde ja piirkondade lõikes.

Leisi piirkonnas puudutab kruusateede remont lõike seitsmel teel: Allküla teel, Asuka-Poka, Paaste, Nõmme-Nurme, Pamma-Purtsa, Ratla-Virbisoo teel ning Pöitse-Linnuse teel.

Kihelkonna piirkonnas lähevad remonti Vedruka külatee, Virita teerist Läägi külas, Kallaste külatee, Kalmu-Kuralase-Neeme tee ja Pidula-Abula tee.

Mustjala piirkonnas remonditakse aga Endu taluteed, Albi-Võhma kooliteed, Vanakubja külateed ning Küdema-Ohtja teed.

Mustkatte alla lähevad Leisi piirkonnas lõik Aruste teest, Lõpi-Koikla teest ja Kadaka tänav. Mustjala piirkonnas ootab mustkate lõiku Kirikumõisa, Vene ja Põlde tänaval ning Nurga taluteel. Laimjala piirkonnas puudutab lõigu mustkatte alla panek Kapra külateed.

Niinimetatud muude tööde hulgas paigaldatakse Kihelkonna-Virita tee äärde metallist põrkepiirded ja mõned liiklusmärgid.

Üks samasisuline hange korraldati ka mais ja selle alusel teeb Lääne-Saare, Salme, Pöide, Pihtla, Valjala ja Orissaare piirkonna 366 400,74- euro­se kogumaksumusega teetöid OÜ Üle ning Abrukal on 9600 euro eest töödega juba ühel pool OÜ ValiceCar.

Veel üks leping ootab sõlmimist



Lisaks on vallavalitsus korraldanud kaks riigihanget nimega “Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel”. Esimese hanke tulemused on kinnitatud ning Lääne-Saare, Valjala ja Pihtla piirkonna teede remondiks ootab sõlmimist leping AS-iga Level kogusummas 151 980,88 eurot.

Välja on kuulutatud ka teine sarnane hange, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. august. Selles hankes on Lääne-Saare, Salme, Pihtla, Orissaare, Pöide ja Leisi piirkonna teed.

Suuremaid sulgemisi teetöödega seoses ei tule, kuid töötsoonis on kindlasti kiiruspiiranguid. “Mõne truubi ehituse puhul võib olla hetkelisi sulgemisi,” selgitas Mikk Tuisk.

Torgus sel aastal kruuskatte remonte ega mustkatte alla viimisi ei tehta. Seal korduspinnatakse olemasolevaid pinnatud katteid suures mahus.