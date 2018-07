Ooperipäevad ei kao Saaremaalt kuskile

Eesti Kontserdi juht Jüri Leiten kinnitas selleaastase ürituse suurfinaali lävel, et vastupidiselt levima hakanud spekulatsioonidele üritust mandrile kolida ei ole plaanis. Tuleb hoopis Saaremaal suur samm edasi teha.



“Kui ma ütlen suurusjärguks 13 500 külastajat, siis ma ei eksi väga,” ütles Jüri Leiten eile keskpäeval Saarte Häälele selleaastase ooperifestivali mastaabist. “Meil on ka 500 osalejat,” tõi ta välja teisegi numbri. Lõplikud numbrid külastajate arvu osas selguvad pärast ooperipäevade lõppu.

Ooperipäevade pidulikul vastuvõtul ütles Leiten, et tema näeb üritust Saaremaal 10 aastat ette. “Äramineku jutud võib küll maha võtta,” kinnitas ta, et ei näe Saaremaa ooperipäevade taolist üritust toimumas kusagil mujal. Kümne aasta perspektiivi kohta ütles ta, et see sõltub paljuski sellest, kuidas nüüd edasi minna.

Tema sõnul on saavutatud tase, kust tuleb teha suurem samm. Kohale on toodud tema sõnul “tippude tippu” kuuluvad esinejad, tehniline park saab kõikjalt vaid kiita, hea sõna festivalist levib ning publik on üritusel olemas. Saaremaa ooperipäevad ei pea ennast ühegi maailma tipu ees häbenema.

“Ei oleks probleemi,” vastas Leiten Saarte Hääle küsimusele, kas näiteks Milano La Scala või New Yorgi Metropolitani oleks paslik ja võimalik kutsuda.

Koos edasi



“Nüüd peame saarlastega seljad kokku panema ja koos mõtlema, et kuidas edasi,” rääkis ta. Tema sõnul on siinne koostöö ettevõtjate ja toetava vallaga väga hea.

“Kõige arusaadavam edasi tehtav samm on välisturunduse arendamine,” rääkis Leiten. Selles liinis ei ole praegu jõuliselt edasi mindud. See tähendab ooperipäevade pakettide müüki. Selleks on vaja suurt koostööd nii majutajate kui ka transpordiühenduste osas.

Jüri Leiten märkis muuhulgas ära murettekitava olukorra, et kohalikud majutajad tõstavad ooperipäevadeks hinnad lakke. Mõnes majutuskohas on hinnad juba üle paarisaja euro öö eest. “See ei mahu kuskile raamidesse,” nentis ta.

Sama probleemiga on kokku puutunud ka Saaremaa ralli korraldajad. Saarte Häälele on ettevõtjad olukorda põhjendanud äriloogikaga: niikaua kui selle hinna eest jätkub tarbijaid, on ka hinnad üleval. Leiten märkis, et selliseid asju tuleb arutada ja otsida lahendusi. Ühe näitena tõi ta välja külaliskorterite olemasolu, kuid need tuleks tema sõnul kuidagi süsteemi saada ja ära kasutada. Leiten viitas, et aina rohkem kasutatakse hotellide asemel erinevaid alternatiivseid majutusi.

“Teemat võib kindlasti arutada, kuid lõpphinna määrab ikkagi ettevõtja,” ütles kommentaariks turismiettevõtjaid ühendava Visit Saaremaa juht Margit Kõrvits.

2019 valmis



Eesti Kontserdi juht märkis, et paketti võiks vabalt kuuluda ka tšarterühendused ooperisse. Nii nagu Nordicaga lennutati sel aastal Budapestist kohale sealne ooperitrupp, võiks erilennukitega vabalt tuua siia ka publikut erinevatest paikadest.

Jüri Leiteni sõnul on 2019. aasta ooperipäevad juba nii paigas, et piltlikult öeldes võiks need juba homme maha pidada. “Praegu käib töö juba 2020. aasta osas,” märkis ta, et ideed on olemas ja töö sellel suunal käib. Ooperipäevade arengutest veel rääkides ütles Leiten, et suurema ooperitelgi ehitamine ei ole plaanis, pigem võiks kaaluda võimalust mõnd eriti menukat etendust mängida mitu korda. Tänavu müüdi üsna kiiresti välja eile etendunud “Mustlasparun”.

Kümme päeva kestnud Saaremaa ooperipäevad 2018 lõpevad täna galaetendusega.