Saarlased rajavad Peetri aleviku vabaajakeskuse tulevaks aastaks

Saaremaa kapitalile kuuluv Compakt Kinnisvara ja ehitus­ettevõte Nordecon allkirjastasid ehituslepingud, mille kohaselt valmib spordi- ja vaba­ajakeskus Peetri alevikus järgmise aasta lõpuks.



Keskuse ehitust rahastab LHV pank, üks ankurrentnikest on Võru tarbijate ühistu.

Tallinna külje alla asuvasse Peetri alevikku rajatava 8000 m² suuruse Peetri Keskuse ülesandeks on pakkuda piirkonna inimestele kodu lähedal lisaks igapäevasele toidu- ja tarbekaubale ka sportimisvõimalusi, iluprotseduure ja teisi vabaaja tegevusi. Keskusesse tulevad toidukoht, spordisaalid, tenniseväljakud, apteek, perearstikabinet ning teised esmatasandi teenused.

Keskuse arendaja Compakt Kinnisvara juhatuse liikme Maik Teivi sõnul on uuema aja trend, et inimesed eelistavad teha oma igapäevased toimingud kodule võimalikult lähedal paiknevates asumi- ja alevikeskustes.

Tenniseväljakute opereerimist koos laste ja täiskasvanute juhendamisega alustab Fredi Vöörmani Tenniseakadeemia, mis on Baltikumi suurim tenniseõppega tegelev spordikool.

Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma rääkis, et Peetri spordi- ja vabaajakeskuse projekt on äärmiselt funktsionaalne. “Kuna tellija tahab ühte hoonesse koondada väga mitmeid erinevaid asutusi, on selline projekt meie jaoks ühest küljest keerukas, aga teisalt väga põnev väljakutse. Hoone kõik osad – kaubanduspinnad, tenniseväljakud ja teised spordisaalid, ilusalongid ja muu – peavad toimima talituslikult ning omavahel põimuma,” ütles Ando Voogma.

Lisaks keskusele ehitab Nordecon lõpuni välja Küti tee lõigu Vana-Tartu maanteeni, millega tagatakse turvaline liikumine nii jalgsi- kui ka mootorsõidukiga liiklejaile.

Hoone rajatakse kahekorruseline ning selle ehitusalune pind on 5495,5 m². 10,2 meetri kõrguse hoone suletud netopind on 8182 m². Ühtlasi valmib keskuse juurde ka 109 kohaga parkla.

Compakt Kinnisvara kuulub Saaremaa ettevõtja Vjatšeslav Leedo firmasid koondavasse Tuule Gruppi.