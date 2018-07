Tänavu hepatiiti diagnoositud ei ole

Viimastel aastatel on viirushepatiiti nakatumiste arv Eestis vähenenud, Saare maakonnas on aastas haigusjuhte registreeritud kuni kaks.



Tänasel ülemaailmsel hepatiidipäeval võib tõdeda, et aasta esimese kuue kuuga pole Saare maakonnas viirushepatiiti diagnoositud ainsalgi inimesel.

Eestis on neid juhtusid poole aastaga aga kokku 89. Kõige rohkem registreeriti kroonilise C-viirushepatiidi juhtusid, 55. Kroonilist B-viirushepatiiti täheldati 11 korral. Äge A-viirushepatiit diagnoositi 13 inimesel, äge B-viirushepatiit kahel ja äge C-viirushepatiit neljal inimesel.

Mullu diagnoositi Saare maakonnas krooniline C-viirushepatiit kahel inimesel – ühel märtsis ja teisel novembris. Ainsatki viirushepatiidi juhtu ei registreeritud aastail 2013 ja 2015. Nii 2014. kui ka 2016. aastal läks kirja üks viirushepatiidi juht.

Kui 2014. aastal oli Eestis viirushepatiidi juhtusid kokku 378, siis see arv on aasta-aastalt vähenenud.