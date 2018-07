Angla pärimuspäev tähistab ümmargust sünnipäeva

Eeloleva laupäeva keskpäeval algab Angla tuulikumäel ja pärandkultuurikeskuses juba kümnes pärimuspäev.



MTÜ Angla Tuulikumägi juhatuse esimees Alver Sagur tõdes, et üritus õigustab end vaid siis, kui korraldada seda järjepidevalt. ”Ükskord tuleb palju rahvast, teinekord tuleb vähem, aga ära tüdineda ei tohi, siis jääb rahvale meelde, et on selline asi, nagu pärimuspäev,” kõneles Sagur. Nõnda ongi nad seda kena traditsiooni juurutamas juba kümnendat aastat.

Seekordsel pärimuspäeval jagub tegevust vist pea kõigile. Õhtule paneb aga punkti üks korralik simman Olev Suure pilli ja laulu taktis. Saguri sõnul on tegemist mehega nagu orkester.

Päevasel ajal räägib aga juba toimunud pärimuspäevade ajalugu Meelis Mereäär Muhu muuseumist oma mõnusate lugudega. Rahvale esineb Viljandi rahvatantsurühm Viliende ja pärastlõunal näeb ka Orissaare näitetrupi Orezare etendust ”Vanameeste suvi”. Vaheajal pakutakse kõigile pidukringlit.

Terve päeva on avatud ka käsitöökojad, osaleda saab kogu pere orienteerumismängus ”Angla tuulikute 100 a elurajal”, toimub vanavaranäitus, uudistamiseks on väljas ka taluloomad, -linnud ning külalistele pakutakse Angla köögineidude küpsetatud pannileiba, lestakalapraadi ja Möldrimamma õunakooki, mille kõrvalt ei puudu ka taluõlu, kamajook ja limps.

Juubelihõngulist päeva juhib Tõnis Kipper.