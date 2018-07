Asval leiti pronksiaegset keraamikat

Asva asulakohas tulid läinud nädalal väljakaevamiste käigus päevavalgele huvitavad pronksiaegsed potikillud.



Tartu ülikooli arheoloogiadoktorant Kristiina Paavel ütles Saarte Häälele, et kaevamisega on jõutud pronksiaegsesse puutumata kihti. Ühe huvitavama leiuna tõi ta välja vähemasti ühe suure pronksiaegse poti jäänused. ”Need on killud, mis on ühte kohta kokku jäänud ja kui nad on välja puhastatud, siis saab selgeks, kas tegu on ühe või mitme potiga,” sõnas Paavel.

Samuti on pinnasest välja tulnud kivilade, kuid selle otstarbe või olemuse kohta ei oska arheoloogid seni veel midagi ütelda.

Kaevamised käivad 32 m2 suurusel alal samas piirkonnas, kus need 2014. aastal pooleli jäid. Teadlaste soov on välja selgitada, millest kõnelevad eelmise kaevamise käigus leitud metallitöö jäägid ehk kas tegu on pronksi valukojaga või kohaga, kuhu visati valutöö jäätmed.

Arheoloogid soovivad ka selgeks saada, kas selle koha ümber oli mingi kivist vall või aed. Lisaks jätkub ühe võimaliku savipõranda uurimine eesmärgiga selgitada, kas see on osa kunagisest eluhoonest ja millised olid inimese ehitatud struktuurid – müür, põrand.

Läinud nädalal töötas asulakohas ka sakslaste georadari meeskond, kuid skaneerimistulemuste analüüsimine võtab Paaveli sõnul veidi aega, mistõttu on nende kohta praegu raske midagi öelda.