Kui alanud nädalal suvekuumus järele ei anna, siis ilma jahenemist on oodata uue nädala alguses.



Ilmateenistuse prognoosi järgi on sellel nädalal jätkuvalt väga soe ilm ja õhusooja maksimumid ulatuvad 30 kraadini. Näiteks reedel on tulemas kuni 30 kraadi sooja, laupäeval kuni 27 kraadi ja pühapäeval kuni 26 kraadi.

Järgmise nädala algus toob aga veidi jahedama ilma. 6. augustil tuleb madalrõhkkonnale lääne poolt täiendust ja sajuvõimalus püsib üle 50 protsendi. Läänekaare tuul võib tugevana püsida. Sooja on öösel 11–16, saarte rannikul kuni 20, päeval 18–23° kraadi, Ida-Eestis võib temperatuur paar-kolm kraadi kõrgemale tõusta.