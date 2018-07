JUHTKIRI: Kas õnn on pööramas?

Rallijumal pole Ott Tänaku vastu olnud just kõige leebem. Ja kuigi saarlasest piloot on oma küpsemise aastatel ka ise korduvalt üle pingutanud, on tema karjääri mahtunud ikkagi ülearu palju ebaõnne.

Hetkel on Tänak kindlalt MM-sarja kiireim mees, kes on hooaja peale teeninud juba 43 katsevõitu. Sarja juhtival Neuville’il on neid 29, teise koha mehel Ogier’l 20. Ja ometi on saarlane üldarvestuses alles kolmas, punktivahe esimestega suur ja väljavaated maailmameistritiitel võita üksnes matemaatilised. Saab siis rallijumal olla veel õelam?

Sama lugu on ka uue põlvkonna mehe Ken Torniga, kelle hooaja algus rallimaailma kõrgliiga õpiklassis on olnud kesine. Seda magusamalt maitses Soomes saadud võit. Ja kuigi temalgi on juunioride arvestuses matemaatilised võimalused sari võita, sõltub see jällegi rallijumala heatahtlikkusest.

Aga lõppegu kummagi võidusõitja hooaeg kuidas tahes, põnevaid vaatemänge on nad pöidlahoidjatele juba pakkunud ja pakuvad kindlasti veel.