Karola Soe pani end proovile Euroopa meistrivõistlustel

Norras Slattumis toimunud golfi noorte U16 Masters turniiril ehk Euroopa meistrivõistlustel sai Karola Soe neidude arvestuses 44. koha.



Esimesel päeval tegi Karola Soe 90, teisel 79 ja kolmandal 87 lööki ning kokku oli võistluse tulemus 256 lööki. Karola ütles, et tema eesmärk oli saavutada sellel võistlusel kõikides ringides 7-ga algav tulemus.

Teise eestlannana noorte EM-il mänginud Karola Soe märkis, et sai juurde palju uusi kogemusi, mida tulevikus kasutada. “Kindlasti oleks tahtnud paremini mängida ja tulevasi võistlusi silmas pidades tuleb mul veel kõvasti lähimänguga tegeleda, aga teise ringi tulemusega jäin väga rahule,” rääkis ta. “Esimene päev said närvid minust võitu, sest ei ole varem nii suurt ja kõrgetasemelist võistlust mänginud ja seepärast mõtlesin üle. Teisel päeval oli hoopis teine minek – elu esimese eagle´i tegin ja birdie´d olid väga head. Raualöögid olid palju paremad ja see lõi kohe rohkem võimalusi skoorideks.”

Golfitreener Mari Rauna ütles, et Karola Soe on kindlasti suuteline paremat tulemust saavutama ja seda näitas ainuüksi teise ringi tulemus.

“Esimesel ja kolmandal päeval ei saanud Karola oma mängurütmi sisse,” tõdes ta. “Esimesel päeval oli raualöök ebakindel ja viimasel lähimäng. Golf ongi selles mõttes keeruline, et kolmepäevase turniiri jooksul on väga erinevad mänguelemendid igal ringil vaja klappima saada – ainult siis tuleb hea tulemus.”

Samas leidis Mari Rauna, et Karola Soe mäng liigub õiges suunas. Viimasel kolmel hooajal on ta erinevatel Eesti-sisestel ja rahvusvahelistel võistlustel häid tulemusi teinud. Näiteks 2017 Läti juunioride lahtiste meistrivõistluste võit ja naiste arvestuses Eesti meistrivõistluste löögimängu pronksmedal. Ka Karola handicap ehk tasemenäitaja on pärast European Young Masters´i võistlust madalaim 4,4.

Kolm paremat olid inglanna Caitlin Whitehead 213, hispaanlanna Carolina Lopez-Chacarra 216 ja rootslanna Ester Fager­sten 216 löögiga.