Kiriku akende remondiks oodatakse valla toetust

EAÕK Reomäe Apostel Andrease kogudus esitas Saaremaa vallavalitsusele avalduse toetuse saamiseks Reomäe kiriku akende vahetamiseks.



Taotluse selgituses öeldakse, et Reomäe kiriku aknad on kestnud siiani oma esialgsel kujul juba 144 aastat. Nüüdseks on paljud neist amortiseerunud ja vajavad renoveerimist. Osalt on raamid pehkinud, osaliselt vajavad lengid plommimist. Et aknaid ruumi tuulutamiseks avada, peab akendel ka hinged korrastama. Soojapidamiseks on vaja ka klaase vahetada ja uuesti kittida.

Koguduse juhatuse liige Tiit Aavik ütles, et suurem osa aknaid on omadega ikkagi otsas. “Eks neid on ju jõudumööda ükshaaval ka remonditud, aga aeg on lihtsalt oma töö teinud,” lausus ta, lisades, et kuna seal tegutseb ka klooster, siis on soov saada aknad ka tuult ja vett pidavaks.

“Üritame ka kütta ja hoida sisemist elu normaalse temperatuuriga. Tänu sellele on see elu ka kuivemaks läinud, et oleme saanud seda teha. Aknad on aga probleemiks ja ülemised ümmargused on kõige hädalisemad, kus pole isegi topeltaknaid ees ja klaasid on puruks,” rääkis Aavik.

Kogudus alustas kiriku remonditöödega 2017. aastal ja loodab sel aastal need lõpetada. Möödunud aastal tegi töid Esuteks OÜ. Kogu projekti maksumus on 9963 eurot, vallalt soovitakse toetust 2500 eurot.

“Paraku hindade vastu me ei saa,” tõdes Tiit Aavik. “Küll oleks hea, kui selle paari tuhandega saaks kõik asjad ära tehtud, aga kogudus on väike ja oma jõududega päris hakkama ei saa. Samas ei tahaks ka kirikul laguneda lasta.”