Kuressaare ja kammermuusika – kes neid suudaks lahuta!

Täna 31. juulil kell 19 algavad XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevad. Eesti vanima ja ühe tuntuima kammermuusikafestivali avakontsert toimub Kuressaare Kultuurikeskuses ja hea ja oodatuks kujunenud traditsioon jätkub: festivali esimese kontserdi avahelid kõlavad XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade peakorraldaja ja kunstilise juhi pianist Andres Paasi ja tema taaskord suurepäraste lavapartnerite ansambli koostöös.

Läbi aastate on avakontsertidel võimalus olnud nautida kooskõla, mida tekitavad

maailmatasemel pianist Andres Paasi eriliselt kirglik, küps, viimistletud nüanssidega klaverikäsitlus ja tema kõrgprofessionaalsed ansamblipartnerid. Seekordsel esikontserdil on nendeks Eesti rahva poolt tuntud ja armastatud viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny ja Soome tšellist, üheks maailma silmapaistvaimaks kammermuusikuks nimetatud Jan-Erik Gustafsson. Mõlemad on lisaks kodumaale oodatud paljudel rahvusvahelistel lavalaudadel, musitseerinud lisaks soolomängule ühes erinevate koosseisude ja tipptasemel orkestritega ja mängivad pillidel, mille väärikus väärib mängijat: Anna-Liisa Bezrodny sõrmede all heliseb Soome Kultuuriühingu poolt laenuks antud kuulsa Amati viiul ja Jan-Erik Gustafsson mängib meister Stefano Scarampella loodud tšellol aastast 1890.

XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade avakontserdil tulevad ettekandele kahe suurmeistri: D.Šostakovitši ja J.Brahmsi aegumatult mastaapsed ja meisterlikud klaveritriod. Šostakovitši klaveritrio nr 2 e-moll on kantud helilooja armastusest juutide muusika vastu – nende oskuse vastu naerda läbi pisarate ja nutta läbi naeru. Johannes Brahmsi klaveritrio nr 2 C-duur on tõeline tippteos, mille kohta on koguni öeldud, et miski ei näita Brahmsi suurimat ja terviklikumat loomisvõimet, kui see kaunis teos.

Kristi Hinsberg

XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade pressiesindaja