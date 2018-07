Küttide kokkutuleku parim oli Laimjala jahiselts

Nädalavahetusel Mõntus peetud saarte jahimeeste kokkutuleku seltsidevahelise mõõduvõtmise võitsid Laimjala jahimehed.



Järjenumbrilt juba 28. saarte jahimeeste kokkutulekul oli laagrite kaunistustes ja kujunduses ohtralt näha viimasel ajal populaarset karuteemat. Koos oli 18 jahiseltsi, neist Laugi ja Sõrve sääre küttide õlul ürituse korraldamine.

Võistlustules oli 16 jahiseltsi, kes kogusid punkte kümnel alal. Koondtabeli tippu tõusis Laimjala 165 punktiga, Orissaare oli 145 punktiga teine, edestades kolmandale kohale tulnud Pihtla seltsi vaid ühe punktiga.

“Eks inimesed nautisid ennekõike mõnusat kokkutulekut ja võistlemine oli meeldiv kõrvaltegevus,” sõnas Laimjala jahiseltsi esimees Vilmar Rei. “Korralik meeskond oli koos, kõik laabus ilusasti. Alavõidud olid natuke üllatuseks, sest kõik on ju tugevad tegijad. Aga läks hästi ja stabiilselt,” lisas ta.

Laimjala selts saavutas esikoha rodeos, haavlilaskmises, laagrikujunduses ja kokandusvõistlusel, Orissaare oli võidukas saskus ja mitmevõistluses, Kärla viktoriinis ja sumos, Aste kuulilaskmises ja Võhma köieveos.

Kokkutulekute kvaliteet ja korralduslik tase on iga aastaga paremaks läinud, kuid see tähendab ka suuremaid kulutusi, märkis Rei. Seetõttu on ürituse läbiviimiseks korduvalt mitu erinevat seltsi kampa löönud. Samuti on püütud läbiviimise kohtade puhul jälgida piirkondlikku põhimõtet, et iga kant oleks teatud aja tagant uuesti pildis.