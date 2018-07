Nädalavahetusel sõidetud Soome MM-rallil 12 kiiruskatset võitnud Ott Tänak edestas Mads Östbergi 32,7 sekundiga ja võitis ühtlasi ka punktikatse. Üldarvestuses 20. koha saanud Ken Torn ja Kuldar Sikk alistasid JWRC-klassis kõik konkurendid ning noor saarlane vormistas oma esimese MM-etapi võidu.



“See oli perfektne nädalavahetus,” tõdes Markko Märtini järel teise eestlasena Soomes triumfeerinud Ott Tänak, lisades, et kõik töötas, nagu ta soovis. “Reedel oli meil tulenevalt oma stardipositsioonist tõsine tööpäev, kuid pärast seda vaid suurendasime oma edu. Meil oli täielik ettevalmistus ja toetus meeskonnalt. Kui tiim töötab nagu üks, siis on sellised tulemused võimalikud.”

Tänak märkis, et võit Soomes on kindlasti eriline. “See on minule nagu koduralli ja see on koduralli tiimile. Võita sellise toetuse ees on ülim,” kinnitas rallipiloot, kes võttis juht­ohjad enda kätte juba reedel, kui sõitis norralase Mads Östbergi ees sisse 5,8- ja Jari-Matti Latvala ees 23,1-sekundilise edu.

Kiireim mees rajal



Ralli viiendal kiiruskatsel püstitas Ott Tänak ka tänavuse hooaja kiirusrekordi, kui sõitis ühel kiiruskatsel keskmiseks kiiruseks üle 130 km/h, ehk sai Äänekoski kiiruskatsel kirja 130,9 km/h.

“Päev oli konkurentsitihe, kuid samas ka väga nauditav,” rääkis Tänak. “Auto oli perfektne ja ma tõesti nautisin sellega sõitmist. Samas olid teed väga libedad ja meil tuli teha puhastustööd, seega ei tulnud midagi lihtsalt.”

Samas märkis Ott Tänak, et kogeti õnne, sest teised tundusid hommikustel katsetel unistena. “Pärastlõunal ei olnud tunne kõige parem, aga me muutsime seadistusi veidi ja kõik oli jälle perfektne,” tõdes rallipiloot.

Ott Tänaku jaoks kulges laupäev ideaalilähedaselt, sest WRC-autode parim stardipositsioon lubas tal võidusõitu kontrollida ja edu Citroënil sõitva Mads Östbergi ees suurenes 5,8 sekundilt 23,7 sekundile.

“Kokkuvõttes oli järjekordne hea päev,” rääkis Toyotal sõitev Tänak. “Juba hommikul leidsime hea rütmi ja meie stardipositsioon oli palju parem kui reedel ja seepärast suutsime oma edu suurendada, kuigi ei surunud täiega. Kuigi pärastlõunal olid rajad keerulised, suutsime rütmi hoida. Nautisime sõitu ja ei saa nuriseda. Pühapäeval on paar päris keerulist katset, kuid ma ootan neid.”

Ken Torn tegi kindlat sõitu



“Soome ralli on edukalt lõpule jõudnud,” tõdes Ken Torn. “Viimane päev kulges väga hästi ja tasuks selle eest JWRC-arvestuse esikoht. Tuleb tõdeda, et emotsioonid on hetkel väga laes ning naudime seda võitu täiega.”

Ford Fiestaga sõitev Ken Torn alustas rallit kindlalt ning reedese võistluspäeva lõpuks oli saarlase edu rootslase Emil Bergkvisti ees juba 21,7 ja prantslase Terry Folbi ees 41,8 sekundit.

“Konkurents on väga tihe,” ütles Torn pärast päeva esimest poolt. “Meie eesmärk on sõita mõistlikult ja targalt, kuna teed on väga katki ja vead on lihtsad tulema. Tõenäoliselt saab teine läbimine olema nendele autodele väga keeruline.”

Ken Torn lisas, et kokkuvõttes oli päev väga edukas, sest suudeti sõita piisavalt kiiresti, kuid samas väga suuri ja liigseid riske võtma ei pidanud. “Kuna JWRC-masinad stardivad üpriski taga, on teed kohati väga rööpas ja katki ning ülimalt lihtne on eksida või autole haiget teha,”lausus ta. “Siiamaani on meil olnud palju õnne ja oleme suutnud vigu vältida. Ka koostöö Kuldariga on suurepärane ning hetkel on kõik peaaegu et ideaalilähedane.”

Konkurentide rünnakud ei õnnestunud



Hoolimata laupäeva eelviimase katse lõpus kogetud rehvipurunemisest hoidis Ken Torn endiselt liidrikohta, kuigi edu Bergkvisti ees oli kahanenud 12,7 sekundile.

“Suutsime auto õnnelikult ilma suuremate probleemideta kinnisesse parki tuua,” tõdes neli katsevõitu võtnud ja 8 MM-i arvestuse lisapunkti võtnud Torn. “Tänane päev algas üldiselt hästi, kui välja arvata see vana hea piduriprobleem. Päeva esimeses hoolduspausis vahetasid mehaanikud välja piduri peasilindri, kuna see oli veel ainus asi, milles võis probleem olla. Edasi katsele siirdudes sai kohe selgeks, et ilmselt on veel õhk sees ning esimesed läbimised peale hoolduspausi tuli hakkama saada üpriski pehme piduriga. Katsete vahepeal üritasime aga sellest jagu saada ning õnneks midagi ka aitas.”

Ken Torn ütles, et eelviimasel katsel sõitis ta üle mingisuguse terava kivi, mis põhjustas 3 km enne lõppu vasaku esimese rehvi purunemise ja seetõttu kaotas ta ka korralikult aega.

Pühapäeval ei lasknud Ken Torn konkurentidel enam ohtlikuks saada ja punktikatse võiduga kindlustas noor saarlane endale rallivõidu, edu Bergkvisti ees oli lõpuks 9,9 sekundit. Jean-Baptiste Franceschi jäi maha juba 1.46,2.

“Tänane hommik algas veidi konarlikult, kuna tunne ei olnud päris õige,” tunnistas Ken Torn. “Peale päevast pausi suutsin aga ennast kokku võtta ja saime hea sõidurütmi tagasi. Hea on ka tõdeda, et me ei pidanud sõitma kogu aeg oma võimete piiri peal, vaid omajagu oli veel varuks ka. Saime keskenduda auto hoidmisele ja liigseid riske võtma ei pidanud.”