Seitsmes taevas kodusaarel

“Nii väga tahaks, et see oleks jätkuprojekt järgnevatelgi aastatel, ning usun, et minuga ühinevad nii saarlased kui ka külalised mandrilt,” kirjutab muusikaõpetaja Malle Veske, püsides Triigi Filharmoonias kuuldud Läänesaarte kammerorkestri meloodiate lummuses.



Suurepärane elamus Triigi Filharmooniast, kus esines Läänesaarte kammerorkester oma suvetuuriga, ei taha kustuda. Jah, just selline tunne tekkis, et olengi vist maailma äärel…

Dirigent Edoardo Narbona oma professionaalsete muusikutega lummas nii mind kui ka ülejäänud publikut, tekitades tunde, et olen langenud muusika nõidusse.

Triigi sadam, erakordselt sume suveilm, merel kulgevad paat ja laev, kontserdimaja oma lihtsuses – just see paistis läbi klaasseina, kuulates-vaadates samal ajal orkestrit.

Kontserdikavas on dirigent unistanud, et seal, kus lõpeb maa, kus meri voogab üle viimaste liivade, haaravad vaikus ning rõõm ja kurbus ühekorraga. Tihti kannab seal tuul me mõtted kaugele – tõuseme lennates ulgumere kohale, otsima maailma äärt.

Meie armas Eesti sai 100-aastaseks ja kontserdi oskuslikult valitud kava pani helisema hingekeeled. Rõõmu valmistas, et kavas olid peale maailma tippheliloojate ka omad heliloojad. Tõnu Kõrvitsa “Thule eleegiad” oli imeline, pani rändama ajas ja mõtetes. Ka Suurbritannia ja Edward Elgari “Serenaad” olid nõiduslikult kaunid. Tänu muusikale sai sel õhtul käidud ka Rootsis. Kurt Atterbergi süit op. 19, nr 1 oli tõeline juveel!

Saaremaa suvi on oma rohkete kontsertide, festivalide ja tuuridega sundinud valikuid tegema. Seni on selle suve parim olnud suvetuur Läänesaarte kammerorkestrilt. Aitäh, armsad muusikud!

Tore, et Saaremaa vald on asja toetanud ja pannud käima kontsertbussi eri paikadesse. Buss käis Triigil, Sõrve sääres ja ka Orjaku sadamas Hiiumaal.

Samuti rõõmustasin, et pilet oli taskukohane, kuigi muusikuna tean, kui suur on tegelikult ettevalmistav osa. Suur kummardus sulle, projektijuht-tšellist Anniki Aruväli!

Ja kuulge teie, 20 muusikut-orkestranti, kas tundsite ka ise, kui ilus see kõik oli? Nägite ju, et aplaus braavohüüete saatel ei tahtnud vaibuda. Nii väga tahaks, et see oleks jätkuprojekt järgnevatelgi aastatel ning usun, et minuga ühinevad nii saarlased kui ka külalised mandrilt.

Eriti hea ja moeka tundega lahkusin kontserdilt, vesteldes kohaliku papiga, kes arvas, et “KURRAT! Ma pöleks uskund, et söuke muusika vöib ka kena olla ja panna kuulama!”.