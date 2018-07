Torgus õppisid lapsed mitte ämbrisse astuma

Saaremaa NNKÜ-NMKÜ eestvedamisel korraldati Torgus Jämaja pastoraadis 24.–27. juulini laager “Ära astu ämbrisse”. Selle eesmärk oli anda osalevatele lastele erinevaid elukogemusi ootamatuteks olukordadeks. Samuti õpetati laagrilistele, kuidas eksimuse korral tehtud vigasid mitte korrata.



Vastavalt huvidele jagunesid laagrilised kahte rühma. 17 noorest koosneva Merekotkaste rühma tegevust juhtis instruktor Aivar Krusta. Nende laagripäevad möödusid militaarses õhkkonnas. Kõik ettevõtmised algasid ja lõppesid rivistusega. Ka kõige väiksemad said laagris algteadmisi sõjandusest. Käidi metsalaagris ja ei puudunud ka öised häired. Maha peetud sai maastikumäng “Mini-Sõrve-retk”.

Noorte muusikute rühma TEN Sing kuulus 16 last. Seda rühma juhendas õpetaja Ursula Jakobson Kihelkonnalt. Lisaks laulmisele toimus fotojaht ja tehti kunsti. Väikeste muusikute õpitu võttis kokku kontsert Laadla seltsimaja õuel publiku ees.

Laagris käis ka mitmeid külalisi. Torgu osavalla esindajad Marite Ringas ja Kaupo Vipp rääkisid kohalikust elu-olust ja Torgu kuningriigist. Mare Kirr viis läbi meditsiinilise algkursuse ning politseinikud tutvustasid oma tegemisi ja varustust. Nende ettekandest jäi kõlama mõte, et ennekõike tuleb politseitöös kasutada head sõna ja vestlust, mitte erivahendeid ja relva.

Viimasel päeval külastasid laagrilised Sõrve militaar- ja loodusmuuseumi, kus peeti maha parima kalamehe võistlus. Tõsi – see toimus kuival maal.

Saaremaa NNKÜ-NMKÜ juhatuse esimehe Tiit Linnu sõnul on nad selliseid laagreid korraldanud 1993. aastast. “Seega täitus meil sel aastal juba 25. laagrisuvi. Alustasime Mustjalas. Seejärel Onni rannas, Karujärvel, Papissaares. 20 aastat oleme olnud siin Jämajas,” rääkis Lind. Laagrid on alati toimunud koostöös Kaitseliidu Saaremaa malevaga. Mõnel suvel on olnud isegi mitu vahetust.

Laagreid korraldatakse vabatahtlike abiga. Viimastel aastatel on laagri personalis olnud lisaks inimestele Saaremaalt, Muhust ja mandrilt Est Yes´i vahendusel noori vabatahtlikke piiri tagant. Sel aastal olid laagris kasvatajateks Natalya Pryazhnykova Saksamaalt, Raquel Vigo Xance Hispaaniast ja Clare You Hyesun Lõuna-Koreast.

“Need noored olid abiks kõikjal, kus vaja, kuid üle kõige tänuväärne oli see, et meie laagrilapsed nendega suheldes taas head keelepraktikat said. Samuti uusi teadmisi nende kodumaast ja sealsest elust,” kiitis Lind vabatahtlikke abilisi.