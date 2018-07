ÜLESKUTSE: Hea inimene, tule aita lapsed kooli!

Kui sul 9.–12. augustil pole veel midagi plaanis, siis meil on sulle imetabane ettepanek.



Nimelt oled väga oodatud vabatahtlikuks “Lapsed kooli” kampaaniasse. Kampaania leiab aset mainitud kuupäevadel Saare Selveris, neljapäeval-reedel kell 16–19 ja laupäeval-pühapäeval kell 11–18. Laupäeval ja pühapäeval toimub abistamine kahes vahetuses, et sa liialt ära ei väsiks.

Kampaania eesmärk on koguda lasterikastele peredele koolitarbeid ja teha iga lapse koolialgus rõõmsaks. Vabatahtliku ülesanneteks pole muud kui naeratada, jagada infot ja flaiereid ning asetada heade inimeste ostetud koolitarbed annetuskorvidesse.

Meie omalt poolt saame vabatahtlikule pakkuda siirast tänu, samuti garanteerime õnnetunde südames, mis tekib head tehes. Vabatahtlikuks olemine ei nõua suuri jõupingutusi. See eeldab vaid tahet avada ennast uutele kogemustele ja oskustele. See on oskus ja soov teha teistele head.

Kui sinul tekkis mõte vabatahtlikuna kampa lüüa, siis võta ühendust meilitsi saaremaa@lasterikkad.ee või Facebooki kaudu!

Saaremaa Lasterikaste Perede Selts